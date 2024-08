Focus – Les touristes marocains fuient le Maroc (Média)

Dans toutes les régions du Maroc, du nord au sud du pays, le constat est le même : l’affluence marocaine s’est ralentit durant cette période estivale en comparaison aux autres années. Un constat que nous confirme l’Observatoire du Tourisme même si les chiffres ne sont pas encore disponibles, et qui démontre que la politique publique du ministère du Tourisme est loin d’être concluante, selon la newsletter TourismaPost.

Alors que le ministère de tutelle s’enorgueillit à tout vent des chiffres du secteur, force est de constater que les politiques publiques actuelles pour le tourisme interne sont loin d’être concluantes. Le mois dernier, nos confrères de Assabah et du 360 pointaient du doigt ses lacunes en faisant référence à la commission thématique parlementaire, chargée de l’évaluation de la politique publique en matière de tourisme qui devait livrer son rapport sur la question.

En ce mois d’août 2024, cette tendance baissière, déjà palpable en juillet, se confirme. Les marocains mettent, en effet, le cap massivement sur l’Espagne mais aussi la Turquie et le Portugal où l’offre est moins chère et de qualité supérieure.

Ce sont les agences de voyages spécialisées dans les packages à l’étranger qui sont les seules à en profiter… L’un d’eux, qui a pignon sur rue, nous le confirme «Nous sommes vraiment surpris cette année. Ils sont de plus en plus nombreux les marocains qui font appel à nos services pour leur organiser des voyages à l’étranger. Classe moyenne et classe supérieures, tous ont les mêmes envies : trouver un séjour pas trop loin dans des établissements hôteliers de qualité avec des prix raisonnables. Ceux qui ont le visa optent pour la costa del Sol et beaucoup cet été pour Majorque ainsi que pour le Portugal où les offres sont attractives. Les autres, et ils sont nombreux optent pour la Turquie qui est aussi un produit qui a le vent en poupe. »

D’ailleurs les responsables de l’Office du Tourisme espagnols étaient en prospection au Maroc il y a quelques mois, ayant bien compris que les touristes marocains constituaient une manne de plus en plus importante pour leur pays.

D’autres encore optent pour des destinations long courrier comme Bali ou la Thaïlande. Nombreuses sont les agences de voyage à proposer ces packages à des tarifs attractifs pour une destination long courrier et avec le gage d’un dépaysement total.

Le rapport parlementaire, indiquait Assabah et que reprenait le 360 pointe la question du contrôle de la qualité, qui se répercute négativement sur les services, l’hygiène, la propreté des lieux et les prix.

Ajouté à cela que les plages, que ce soit au nord du pays ou vers Agadir sont très mal gérées durant la saison estivale avec une affluence de vendeurs ambulants, de chaises et de transats en plastiques à la location complétements désuets, des parkings mal organisés…

«Même les marocains du monde dont le pouvoir d’achat est important durant la saison estivale sont moins nombreux cette année» ajoute notre source.

Un constat amer que les opérateurs du tourisme marocain ont du mal à digérer… Comme le souligne le rapport parlementaire, aucun plan stratégique pour promouvoir le tourisme intérieur et offrir des offres et des services accessibles aux familles marocaines ne semble marcher.

