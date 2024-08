Agriculture – Au Maroc, la superficie consacrée aux fraises « augmente pour la 1ère fois depuis trois saisons »

Constat. Les préparatifs en cours pour la prochaine campagne marocaine de fruits rouges avancent à mesure que le secteur se remet d’années difficiles, marquées par les aléas climatiques et les revers commerciaux, selon le site spécialisé Hortidaily.com.

M. Zouhir Disouria, producteur de la région de Larache : « Les producteurs de la région se préparent, préparent les sols, commandent des plants, réparent les serres et le matériel. Nous ne sommes qu’à quelques semaines du début des récoltes et je dirais que les gens sont de bonne humeur ».

+ Un regain d’intérêt pour les fraises +

« Les superficies en préparation dans la région ont augmenté pour la première fois depuis trois saisons. Je dirais, et ce sont mes estimations personnelles, que les superficies augmentent de près de 20 à 30% », explique cet agriculteur.

« La saison dernière, nous avons constaté une amélioration des rendements et des prix des fraises par rapport aux deux saisons précédentes, et il y a certainement un regain d’intérêt pour les fraises. La récolte commence à la mi-novembre et un deuxième cycle est attendu en janvier », prévoit-il.

+ Les framboises, un secteur attractif +

La campagne précédente s’est terminée en beauté, avec des prix et des rendements en hausse. Toutefois, les framboises ont été les premières victimes de la tempête Bernard, qui a frappé la côte ouest du pays en octobre dernier. pic de récolte. Mais les dégâts ne se sont pas arrêtés là, car les vents ont également entraîné des problèmes phytosanitaires, augmentant les coûts de traitement et les risques d’arrachage. En revanche, les prix ont été très bons, tant pour les framboises fraîches que pour les framboises surgelées, cependant le secteur reste attractif malgré le risque, note relève la même source.

« Certains producteurs de variétés précoces ont déjà commencé à récolter ce week-end. Un autre cycle de récolte aura lieu à la mi-septembre, suivi d’un autre à la mi-octobre et en novembre », selon la même source.

À noter, les superficies continuent de progresser avec de nouvelles plantations géantes à chaque saison, et cette année aussi nous constatons de grandes superficies plantées. Celles plantées en 2022 connaîtront cette saison leur première récolte. C’est actuellement un secteur très dynamique et le pays progresse régulièrement. vers l’objectif de 100 000 tonnes par saison. La récolte est attendue fin décembre, affirme-t-on.

+ Conditions climatiques imprévisibles +

Les conditions climatiques défavorables restent le principal obstacle au développement de la filière fruits rouges, avec de nombreux accidents climatiques : variations de température, canicules, chergui et tempêtes.

Par ailleurs, M. Disouria se montre optimiste : « Pour l’instant, nous constatons une amélioration générale cette saison, avec des températures plus stables, plus douces et moins d’extrêmes ».

Et d’ajouter : « La région de Larache est également épargnée par le problème de stress hydrique que connaît le pays. il est tôt pour juger, mais nous espérons que la météo sera de notre côté cette saison. »

Article19.ma