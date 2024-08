People – Une démonstration de « soft power » Qatari sur les rivages méditerranéens du Maroc

La présence d’un yacht d’exception « Al Mirqab » sur les côtes marocaines dépasse le simple cadre d’une escale touristique. Elle symbolise l’influence grandissante des pays du Golfe dans la région du Maghreb et leur capacité à projeter leur puissance économique au-delà de leurs frontières.

Selon, « La Nouvelle Tribune », cette visite maritime pourrait être le prélude à de nouveaux investissements ou accords diplomatiques entre le Qatar et le Maroc, renforçant ainsi les liens déjà existants entre les deux nations. L’arrivée de l’Al Mirqab souligne également l’attrait croissant du Maroc comme destination de choix pour les ultra-riches à la recherche d’un mélange unique de tradition et de modernité, de paysages somptueux et d’infrastructures de qualité.

Ce navire d’exception, propriété de l’ancien Premier ministre qatari Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, a fait sensation le long des côtes de M’diq. Parti des côtes espagnoles, le yacht a traversé le détroit de Gibraltar avant de jeter l’ancre au large du Maroc, attirant l’attention des estivants sur les plages de Capella et Marina Smir.

À noter, Al Mirqab n’est pas un simple yacht, mais un véritable palace flottant. Construit sur mesure en 2008 pour la somme astronomique de 300 millions de dollars, ce navire arbore fièrement le pavillon des Îles Caïmans, ajoute la même source.

Ses dimensions et son luxe en font l’un des plus grands et des plus somptueux yachts au monde. Avec ses 10 suites pouvant accueillir 24 invités, auxquelles s’ajoutent deux suites VIP, le yacht offre un confort digne des plus grands hôtels de luxe. Cinéma, bars extérieurs, piscine intérieure, jacuzzi en plein air et même un héliport : rien n’a été laissé au hasard pour satisfaire les exigences de ses illustres passagers.

