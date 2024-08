Exportations – Le Maroc renforce sa position sur le marché japonais des fraises surgelées

Ces dernières années, le Maroc et l’Égypte ont fait des progrès significatifs sur le marché japonais des fraises surgelées.

Selon le site spécialisé « EastFruit », la présence du Maroc sur le marché japonais a considérablement augmenté, alors qu’il y a cinq ans, le pays n’était que le 5e fournisseur.

Parallèlement, l’Égypte occupe régulièrement la deuxième position parmi les exportateurs de fraises surgelées vers le Japon. L’année dernière, l’Égypte a exporté 5 400 tonnes de fraises surgelées vers le Japon, tandis que le Maroc en a expédié 4 400 tonnes.

Ensemble, ces deux pays d’Afrique du Nord ont représenté 35 % du total des importations de fraises au Japon, à peine derrière la Chine. La Chine a envoyé 10 700 tonnes de fraises de jardin surgelées sur le marché japonais en 2023. Au cours du premier semestre de l’année, l’Égypte et le Maroc ont encore renforcé leurs positions, atteignant une part combinée de 44 % des importations de fraises surgelées au Japon.

Cependant, la situation pourrait se stabiliser à l’avenir, car les exportations chinoises culminent généralement au cours du second semestre de l’année civile, tandis que l’Égypte et le Maroc fournissent principalement leurs produits de janvier à juin.

+ L’Asie continue d’être un marché de vente attrayant +

Au cours du premier semestre de l’année, l’Égypte et le Maroc ont encore renforcé leurs positions, atteignant une part combinée de 44 % des importations de fraises surgelées au Japon.

Cependant, la situation pourrait se stabiliser à l’avenir, car les exportations chinoises culminent généralement au cours du second semestre de l’année civile, tandis que l’Égypte et le Maroc fournissent principalement leurs produits de janvier à juin.

L’Asie continue d’être un marché de vente attrayant pour les baies congelées égyptiennes et marocaines. Au-delà du Japon, les deux pays étendent activement leur présence en Chine, qui était auparavant un exportateur majeur de fraises congelées dans la région, mais qui est maintenant en passe de devenir un importateur net. Dans une autre région asiatique – l’Asie du Sud-Est – l’Égypte et le Maroc n’ont pas encore établi leur présence.

Cependant, cette direction connaît une croissance significative du commerce des fruits et des baies congelés. Notamment, les perspectives des exportations égyptiennes et marocaines vers Singapour, Hong Kong, la Malaisie, l’Indonésie et d’autres pays d’Asie du Sud-Est ont été discutées en profondeur lors de la formation « Navigating the Southeast Asian Fruit & Vegetable Market: Opportunities for Egypt and Morocco ».

Article19.ma