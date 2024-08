Nécrologie – Alain Delon, étoile du cinéma français, est mort à l’âge de 88 ans

Incarnation de l’acteur par excellence, personnage tout autant qu’artiste, Alain Delon, qui aura vécu son art avec une intensité sans égale, est mort à l’âge de 88 ans, selon une déclaration de ses trois enfants à l’Agence France-Presse.

En 2010, une campagne de publicité faisait ressurgir un visage de 1968, un homme brun aux yeux bleus, d’une indicible beauté. Les quelques mouvements retenus pour vendre un parfum en trente secondes faisaient surgir des adjectifs convenus, mais inévitables : félin, sensuel, irrésistible.

+ Alain Delon est une figure avant d’être un artiste +

En 2010, Alain Delon avait 75 ans. L’image faisait ressortir l’incarnation définitive de l’acteur, et l’ultime (peut-être la seule) étoile masculine universelle du cinéma français. La publicité utilisait quelques images de La Piscine, un long-métrage inquiétant que l’acteur avait tourné en 1968.

Réalisé par l’un des cinéastes d’élection d’Alain Delon, Jacques Deray, La Piscine faisait luire toutes les facettes de l’acteur, le talent dramatique – troublant –, l’imagerie de luxe et de débauche, la confusion entre vie publique et vie privée (pour ce film, il avait exigé d’avoir pour partenaire la jeune fille qui fut sa fiancée officielle à ses débuts – Romy Schneider) et le scandale. Alors qu’Alain Delon tournait La Piscine à Saint-Tropez, il dut regagner Paris pour témoigner (avant d’être placé en garde à vue) dans l’affaire Markovic, du nom de son garde du corps et factotum, assassiné.

Alaina Delon est ainsi une figure avant d’être un artiste, un visage avant d’être une personne. Il a été l’artisan – pas toujours conscient – de cette construction sans égale dans le paysage français, qui a souvent éclipsé son travail. Peu d’acteurs se sont consacrés avec autant d’intensité au cinéma. (Le Monde)

Article19.ma