USA / Maroc – L’USDA annonce la visite d’une importante mission commerciale au Maroc, le 2 décembre prochain

Alexis M. Taylor, sous-secrétaire au commerce et aux affaires agricoles étrangères du ministère américain de l’Agriculture, dirigera une mission commerciale agroalimentaire à Casablanca, au Maroc, du 2 au 5 décembre 2024.

Les exportateurs américains actuels et potentiels intéressés par les participants doivent postuler pour examen avant le 28 août.

« Cette mission représente une opportunité cruciale pour les entreprises agroalimentaires américaines d’exploiter le marché dynamique du Maroc et de tirer parti de sa position stratégique pour un accès plus large à l’Afrique », a déclaré Taylor. « Nous nous engageons à faciliter ces connexions vitales et à développer les exportations agricoles américaines. »

+ Le Maroc est le 2ème marché d’exportation de l’agriculture américaine en Afrique +

Le Maroc est le deuxième marché d’exportation de l’agriculture américaine en Afrique. Les ventes américaines de produits agricoles et alimentaires au pays ont dépassé 619 millions de dollars l’année dernière, ce qui représente 16 pour cent de la part de marché du continent. Les exportations agricoles américaines vers le Maroc ont doublé depuis l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange entre les États-Unis et le Maroc en 2006, selon l’US Department of Agriculture (USDA).

Le Maroc offre un marché stable et une économie en croissance et constitue un centre de distribution clé pour le continent africain. Le pays est déjà un important importateur de produits en vrac et intermédiaires en provenance des États-Unis et son secteur de transformation alimentaire en expansion ainsi que la demande croissante des consommateurs créent un nouveau potentiel de vente de produits destinés au consommateur.

Les exportateurs américains ont des opportunités dans de nombreux secteurs, notamment le bœuf et les produits du bœuf, les produits laitiers, les céréales fourragères, les animaux vivants et la génétique, le riz, les fruits de mer, les plants de pommes de terre, le soja et les fruits à coque, affirme-t-on.

Au cours de la mission commerciale, des représentants d’entreprises américaines participeront à des réunions interentreprises avec des importateurs potentiels du Maroc, du Sénégal, de Côte d’Ivoire et d’autres pays d’Afrique de l’Ouest. Les participants recevront également des informations approfondies sur le marché, du personnel du Service agricole étranger de l’USDA et d’autres experts commerciaux régionaux.

Article19.ma