Sahara – Le Tchad ouvre un Consulat Général à Dakhla

La République du Tchad a ouvert, ce mercredi, un Consulat Général à Dakhla. Cet événement qui coïncide avec la fête de l’allégeance de la province Oued Eddahab au royaume chérifien (14 août). C’est le 29ème État à ouvrir un consulat au Sahara marocain, dont 17 à Dakhla.

L’inauguration du siège du Consulat Général et l’installation du nouveau Consul Général ont eu lieu à l’occasion d’une cérémonie présidée par le ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine, des Tchadiens de l’étranger et de la Coopération internationale, Porte-parole du gouvernement, M. Abderaman Koulamallah, et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita.

L’inauguration du Consulat Général tchadien à Dakhla confirme et opérationnalise la décision de la République du Tchad notifiée aux autorités marocaines le 7 septembre 2022, en vue de l’ouverture d’un Consulat Général à Dakhla, au Sahara marocain.

🇲🇦-🇹🇩| M. Nasser Bourita et son homologue chadien, M. Abderaman Koulamallah, ont procédé, ce jour à Dakhla, à l'inauguration du Consulat Général de la République du Tchad. pic.twitter.com/3Z5TQXiXDN — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) August 14, 2024

+ La qualité et l’intensité des liens entre le Maroc et le Tchad +

Lors de cette cérémonie, les deux ministres ont souligné que l’ouverture du Consulat Général du Tchad à Dakhla reflète la qualité et l’intensité des liens entre le Maroc et le Tchad, marqués par leur profondeur historique et frappés du sceau de la fraternité et de la solidarité, conformément aux Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’Assiste, et de Son Frère, Son Excellence le Président Mahamat Idriss Deby Itno.

L’ouverture du Consulat Général du Tchad à Dakhla intervient dans le cadre de la visite qu’effectue au Maroc le ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine, des Tchadiens de l’étranger et de la Coopération internationale, Porte-parole du gouvernement, M. Abderaman Koulamallah.

Avec cette ouverture de la République du Tchad, le nombre de Consulats dans les Provinces du Sud a été porté à 29, dont 17 à Dakhla.

Article19.ma