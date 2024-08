Fake News – Bank of Africa (BMCE Bank) affirme que son système électronique « safe & secure »

Un groupe de hackers a prétendu avoir réussi à dérober 1,18 Go de données volées, menaçant de publier des informations qui concerneraient les clients et les employés de Bank Of Africa. Une source autorisée au sein de la banque de M. Benjelloun dément tout piratage et assure qu’aucune intrusion n’est intervenue dans le système d’information.

Le 19 juillet dernier, un groupe de hackers annonçait qu’il allait mener une cyberattaque contre le Maroc, à partir du 1er août.

Une source autorisée à Bank Of Africa a démenti ces «rumeurs», assurant que le système d’information de la banque n’a subi aucun piratage ou intrusion de ce type.

Article19.ma