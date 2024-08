Partenariat – Le Groupe OCP s’intéresse au football et soutient financièrement la FRMF

Le Groupe OCP, la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) et des partenaires privés ont conclu, ce mardi, une convention de partenariat stratégique pour la création d’un Fonds de Formation National de Football.

Le Fonds sera consacré à « la professionnalisation des centres de formation et à la promotion des jeunes talents dans la discipline », selon un communiqué rendu public.

Par ailleurs, s’inscrit dans la ligne des directives royales relatives à la discipline du football prônant « une gouvernance efficiente et transparente, et un investissement dans les infrastructures autant que dans le capital humain », souligne la même source.

Le fonds permettra ainsi de mutualiser les compétences et les ressources des trois partenaires pour œuvrer au renforcement et à la montée en compétence des centres de formation à travers le Royaume, en les dotant d’infrastructures modernes, d’une gestion efficiente des installations et d’une expertise technique avancée, ajoute la FRMF.

Rappelons, que la gestion de ce fonds sera assurée par une S.A. spécialisée, sous la supervision technique de la Direction Technique Nationale relevant de la FRMF.

Article19.ma