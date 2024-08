Voyage – Avec un peu de chance, voici les 5 pays de l’UE « les plus susceptibles » de vous délivrer un visa Schengen

Les États Schengen délivrent des millions de visas Schengen chaque année, les principaux demandeurs de visa Schengen qui ont déposé le plus de visas en 2023 sont les Chinois, les Turcs, les Indiens, les Marocains et les Russes, cependant certains pays étant plus « généreux » que d’autres, a révélé le site d’information Schengen.News.

L’Allemagne, la Pologne et la Tchéquie font partie des pays ayant les plus grandes chances d’approuver votre visa Schengen. En 2023, il y avait 82,2 % de chances que les demandes de visa Schengen soient approuvées.

Par ailleurs, les statistiques publiées par SchengenVisaInfo, certains pays sont plus susceptibles d’approuver des visas pour certaines nationalités que d’autres, ce qui peut se produire en raison de liens sociaux, culturels ou économiques.

+ Et si vous êtes un citoyen marocain ? +

Conformément aux taux d’approbation de 2023, Schengen.News a compilé une liste des pays Schengen les plus susceptibles d’accorder des visas aux ressortissants de pays tiers, en fonction de leur nationalité

Les détenteurs de passeports marocains ont reçu 437 029 visas en 2023, sur 591 401 demandes. Cela porte le taux d’approbation pour cette nationalité à 73,90 %.

Cependant, les pays qui se distinguent le plus par les taux d’approbation les plus élevés sont les suivants :

Suisse – 83,89 %

Pologne – 83,12 %

France – 81,26 %

Portugal – 80,05 %

Tchéquie – 75,60 %

Pour rappel, l’espace Schengen est créé le 26 mars 1995 quand les accords de Schengen et sa convention d’application furent mis en œuvre par cinq États membres de l’Union européenne, l’Allemagne, la France, les Pays-Bas, le Luxembourg et la Belgique, et ce avant d’être élargi à un total de 29 États. La Roumanie et la Bulgarie viennent de joindre cet espace en 2024.

Article19.ma