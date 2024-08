Insolite – Turquie : des archéologues ont découvert un pot rempli de « pièces en or », caché il y a 2 400 ans

Aujourd’hui comme jadis, l’or a toujours été convoité par les hommes. Et pour cause, les guerres dans le monde grec antique ont provoqué des événements majeurs dont les conséquences sont encore visibles plus de 2 000 ans après, en Turquie, les archéologues retrouvaient en 2023 un pot rempli d’or, ayant probablement appartenu à un soldat en fuite à cette époque trouble.

Dans les ruines d’une ville antique de Turquie, un petit trésor attendait les archéologues. En 2023, une équipe de chercheurs était mobilisée sur le site de Notion, dans l’ouest de l’Anatolie. Et caché sous un mur d’un soubassements destiné à des soldats, un pot rempli de pièces en or faisait le bonheur des archéologues, selon le site spécialisé futura-sciences.com.

Un récit relaté dans un article publié le 2 août sur le site du New York Times, détaillant le déroulé des fouilles et le résultat de la mission. Ces pièces anciennes, vieilles de 2 400 ans, sont le marqueur d’une histoire individuelle et régionale tourmentée, à une époque de guerre dans le monde grec.

+ Un trésor abandonné dans l’urgence +

Le chantier de Notion s’étend sur 32 hectares, et selon les archéologues, retrouver un pot rempli d’or n’était pas à l’ordre du jour. Sur la monnaie est frappée l’effigie d’un roi perse, tenant une lance dans sa main droite et un arc dans sa main gauche. Pour les universitaires, il est fort à parier que ce petit butin était la propriété d’un soldat n’étant jamais revenu le collecter.

La région était habitée par des peuples helléniques durant l’Antiquité, tombant sous la coupe de l’empire achéménide vers 546 avant J.-C. La ville de Notion et ses environs restent néanmoins le théâtre d’affrontements entre les Perses et les Grecs. Au Ve siècle, Notion est évacuée durant la guerre opposant Sparte à Athènes. Les pièces semblent dater de cette période trouble durant laquelle l’Anatolie était déchirée par les conflits locaux.

La cité de Notion a toutefois subsisté dans le temps. La demeure dans laquelle le pot de pièces était exhumé date du IIIe siècle de notre ère. Les archéologues sont formels et s’accordent à dire que la trouvaille reflète la précipitation avec laquelle le soldat a abandonné sa paye derrière lui.

Article19.ma