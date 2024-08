JO 2024 – Hakimi : « Nous avons montré aux africains que nous aussi nous pouvons réaliser des choses” (Média)

Lors d’un jeudi soir inoubliable à Nantes, le Maroc a produit un autre moment historique, les Atlas Lions ont battu l’Égypte 6-0 dans le match pour la médaille de bronze au tournoi olympique de football masculin, concluant avec style une campagne historique de Paris 2024.

Le buzz dans les tribunes du Stade de la Beaujoire était presque identique à celui de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022, où le Maroc a écrit son chapitre le plus impressionnant de tous les temps en atteignant les demi-finales, selon le site fifa.com.

Le capitaine et joueur vedette Achraf Hakimi – qui a complété le score contre l’Égypte avec un merveilleux coup franc à longue portée – pense que leur succès peut être un tremplin vers plus de succès.

« Cette médaille signifie beaucoup après la Coupe du monde, où nous sommes entrés dans l’histoire et avons ouvert de nombreuses portes à la fois dans notre pays et pour d’autres pays », a déclaré Hakimi à la FIFA.

« Nous avons montré aux africains que nous aussi (africains) nous pouvons réaliser des choses. Cela signifie beaucoup pour notre pays et pour la prochaine génération. Il y a des enfants qui jouent dans notre pays, qui sont éligibles pour deux nationalités. Cependant, lorsqu’ils voient ces choses se produire au Maroc, tout le monde veut choisir le Maroc pour nous aider à rendre ce pays plus grand. »

+ Le football marocain pousse à devenir une puissance mondiale +

L’entraîneur Tarik Sektioui a également célébré une autre étape importante pour son pays. « Cela remplit tous les Marocains de fierté. Cela montre que le football va dans la bonne direction et que nous faisons de bons progrès. Le football marocain pousse à devenir une puissance mondiale. Après le succès de la Coupe du monde et les progrès que nous avons montrés, nous devons nous en tenir à notre plan. »

Le joueur marocain Ilias Akhomach, quant à lui, a donné un aperçu de la mentalité au sein de l’équipe. « C’est ce qu’est le Maroc. Nous avons une grande équipe, des meilleurs joueurs et un talent incroyable. En fin de compte, nous sommes arrivés à la troisième place, mais nous savions que nous aurions pu remporter la médaille d’or. J’ai encore des pensées lancinantes sur la défaite [demi-finale] contre l’Espagne, mais ce n’est pas une mauvaise médaille à gagner, une médaille que le Maroc n’a jamais remportée auparavant dans son histoire. »

Soufiane Rahimi a mené la charge du Maroc au bronze. L’attaquant de 28 ans – qui joue son métier pour Al Ain des Émirats arabes unis – a marqué huit buts à Paris 2024, devenant ainsi le premier joueur à marquer en six matchs consécutifs au tournoi olympique de football masculin. « Rahimi est génial, il est autre chose », a déclaré Akhomach. « J’ai joué à ses côtés dans d’autres compétitions. Je savais de quoi il était capable et nous avons eu une très bonne compréhension entre nous lors de ces Jeux. Il a eu un excellent tournoi. »

Akhomach a conclu en expliquant comment l’intense passion du football du pays a jeté les bases de leurs remarquables exploits de la Coupe du monde et des Jeux olympiques. « Si vous allez dans n’importe quelle rue du Maroc, vous trouverez des gens qui jouent au football », a-t-il déclaré. « Cela me rappelle beaucoup le Brésil, ce que vous voyez dans les vidéos. C’est quelque chose de vraiment incroyable et nous l’avons intégré en nous. »

Article19.ma