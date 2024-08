Exercices militaires – Au Maroc, le groupe de travail américano-marocain multi-domaines de l’armée teste la technologie de la guerre électronique

Dans une zone désertique près d’Agadir, des troupes américaines et marocaines mettent à l’épreuve de nouvelles technologies et tactiques de guerre électronique, une petite partie, mais vitale, d’un effort attendu depuis longtemps pour restaurer et mettre à jour les capacités dissoutes après la guerre froide.

Le site spécialisé américain, breakingdefense.com raconte qu’avec une combinaison de ballons de haute technologie et de haute altitude et de trois types de drones très différents, un bataillon de la 2e Force opérationnelle multidomaine de l’armée américaine s’entraîne à repérer les radars et les émetteurs radio ennemis, à trianguler leurs emplacements précis, puis à les arrêter.

Cela pourrait signifier temporairement, en utilisant les propres brouilleurs de drones du bataillon, ou de manière permanente, en utilisant des drones mortels – ou en passant les coordonnées à l’artillerie interne du Multi-Domain Task Force (MDTF), dont les premiers lance-missiles à longue portée viennent d’entrer en service, précise la même source.

+ « C’est une occasion majeure de renforcer la coopération » +

C’est la « fonction principale » du Bataillon des effets multidomaines, a déclaré le commandant de l’unité, le lieutenant-colonel Aaron Ritzema : « Nous trouvons et fixons toute cible potentielle que nous transmettons ensuite pour d’autres effets », a-t-il déclaré à la conférence des technologies émergentes de la NDIA (National Defense Association),via un flux vidéo en direct du Maroc.

Essentiellement, a-t-il dit, c’est le même travail que les scouts et la cavalerie légère ont fait pour les commandants de l’armée depuis les temps anciens – mais avec des outils radicalement mis à jour.

Et au lieu de chercher uniquement l’ennemi sur terre, a-t-il déclaré, le bataillon effectue une « reconnaissance multi-domaines » qui combine tout, des drones aériens aux logiciels de cybersécurité en passant par les flux par satellite.

L’exercice binational en cours, Arcane Thunder24, n’est que le deuxième jeu de guerre de ce type pour le 2e MDTF de trois ans. Il est déjà beaucoup plus ambitieux que l’exercice inaugural sur le terrain de l’unité l’année dernière, qui a eu lieu en Europe centrale.

En 2023, le bataillon basé en Allemagne pourrait conduire de sa caserne de Wiesbaden aux sites d’exercice en Pologne, a raconté Ritzema, tandis que pour se rendre au Maroc, il fallait coordonner le mouvement des personnes, de l’équipement et des fournitures par mer et par air. La dernière fois, la participation des Polonais à l’exercice était très limitée, mais cette année, a-t-il déclaré, « les Marocains sont entièrement intégrés ».

« C’est une occasion majeure de renforcer la coopération », a déclaré le major Mouad Zerrik, un officier de signalisation marocain avec 20 ans d’expérience dans les forces armées royales.

+ Partage quasi instantané d’informations sur les champs de bataille avec les alliés +

L’implication des unités marocaine a commencé par la planification précoce et les concepts d’opération, et la formation en classe en guerre électronique et cybernétique, et les a maintenant sur le terrain aux côtés des Américains travaillant avec des drones et des équipements EW (electronic warfare) portables.

Parce que l’ensemble de l’exercice est limité à des informations non classifiées – le scénario en cours de simulation a en fait été développé pour un jeu de guerre marocain précédent – les deux pays sont même en mesure de partager des données quasi instantanément sur un réseau commun, a déclaré Ritzema.

Plus précisément, ils utilisent le logiciel WinTAK accessible au public, une version civile Windows du célèbre Android Tactical Assault Kit. (L’escalade d’un tel partage quasi instantané d’informations sur les champs de bataille avec les alliés du monde entier est un élément clé – le « combiné » – dans le commandement et le contrôle conjoints combinés du Pentagone.)

Une telle coordination en temps réel est importante parce que la technologie et les tactiques impliquées sont également devenues beaucoup plus complexes depuis le précédent Arcane Thunder en Pologne.

En 2023, le bataillon a déployé trois « aérostats têlés », essentiellement, des dirigeables amarrés à un site fixe au sol, comme les versions du XXIe siècle d’un ballon d’observation de la guerre civile – dont les analyses à longue portée et à longue portée à la recherche de signaux suspects, puis ont effectué des vols de suivi par drones pour réduire les coordonnées de la cible.

+ Des drones capables de voler longtemps et de loin +

Cette fois, le bataillon utilise à nouveau les aérostats, a déclaré Ritzema, ainsi qu’un petit zoo de différents drones, et même une paire de navires de surface sans pilote Triton prêtés par la Task Force 66 de la Marine, vieille de neuf mois.

Ritzema a déclaré que l’exercice au Maroc impliquera deux types de drones optimisés pour les longs vols de surveillance. Le Kraus Hamadi Aerospace K-1000 est un mini-avion de 40 livres qui peut rester en altitude pendant des jours à l’énergie solaire. Le Shield AI V-BAT, qui pèse plus (125 lb) et a un temps de vol plus court (environ 10 heures), mais qui a l’avantage de décoller et d’atterrir verticalement comme un hélicoptère, sans avoir besoin d’une piste ou d’un lanceur de catapulte.

Il y a aussi deux produits de l’initiative Army’s Launched Effects que Ritzema a appelés « Spirit » et « Disruptor ». Peu de détails sur ces systèmes sont disponibles, mais un test en mars de la variante « moyenne portée » des effets lancés a utilisé l’ALTIUS 700, un drone d’environ 65 livres avec un temps de combat de deux heures qui peut transporter des capteurs, des brouilleurs ou une ogive explosive.

Ces drones doivent être capables de voler longtemps et de loin. Pour cet exercice, le quartier général du bataillon est mis en place à Agadir, mais les équipes de lancement et de récupération de drones sont à plus de 30 miles, et les cibles simulées sont encore plus loin.

La doctrine du bataillon exige qu’il détecte des cibles à plus de 500 kilomètres de distance. Au minimum, deux ballons sont en vol à un moment donné, fournissant un « regard persistant » binoculaire qui peut trianguler la source de toute transmission, mais au pic, il pourrait y avoir huit actifs différents dans l’air.

+ « Nous validons l’architecture du réseau, et nous mûrissons nos outils COP » +

Alors que les troupes expérimentent dans le désert, cependant, l’armée attend toujours quelques outils pertinents tels que des brouilleurs à longue portée et de haute puissance. Le système de brouillage par drone tant attendu du service, Multi-Function Electronic Warfare (MFEW) Air, n’entrera pas en service avant 2026, avec un service initial de seulement quatre pods.

Sur le terrain, où la Russie déploie actuellement un arsenal varié de brouilleurs de haute puissance transportés par camion, l’armée américaine a accéléré la mise en service de systèmes de sac à dos de faible puissance, mais le TLS-EAB à longue portée ne sera pas en service avant la mi-2026. (MFEW-Air et TLS, abréviation de Terrestrial Layer System, sont tous deux des produits Lockheed Martin).

« L’armée n’a pas beaucoup de programmes d’enregistrement alignés sur les capacités dont nous avons besoin pour [notre mission] », a reconnu le colonel Ritzema, sans nommer de systèmes spécifiques. Une grande partie de l’équipement utilisé par le bataillon ne provient pas d’approvisionnements formels à grande échelle, mais de prototypes et d’expériences proposés par des partenaires de l’industrie, acheminés par l’intermédiaire du commandement de développement des capacités de combat de l’armée. Il est essentiel pour le bataillon, a-t-il dit, de « voir, de tester, de mettre la main sur l’équipement, puis de retourner à l’armée » avec ses recommandations.

Ajoutant que : « Nous validons l’architecture du réseau, nous mûrissons nos outils COP [Common Operating Picture] », a-t-il déclaré. « [Nous] fournissons des commentaires sur le fonctionnement de ces différentes technologies et capacités et, en fin de compte, nous revenons à la grande armée pour informer les déclarations de besoins opérationnels et les programmes enregistrés », ajoute la même source.

