Partenariat – Exercices militaires maroco-américains du 5 au 16 août au Maroc et en Allemagne

Coopération au beau fixe. Environ 300 soldats américains, alliés et partenaires de quatre pays participeront à un exercice multi-domaines sur les théâtres européens et africains, du 5 au 16 août 2024, selon le site spécialisé europeafrica.army.mil.

L’opération ‘Arcane Thunder 24´ est un exercice de synchronisation de précision de guerre électromagnétique à l’échelle du théâtre qui permettra auront lieu en Allemagne et au Maroc, précise la même source.

« Arcane Thunder 24 appliquera des effets non létaux dans le cadre du concept multi-domaines pour garantir aux pays alliés et partenaires un avantage décisif contre les adversaires potentiels dans tous les domaines et dans les dimensions humaines, physiques et informationnelles de l’environnement opérationnel », a déclaré le colonel Patrick Moffett, commandant de la 2e Force opérationnelle multi-domaines.

Et d’ajouter : « C’est une autre opportunité de renforcer davantage la coopération et de mettre en valeur le partenariat de longue date entre les États-Unis et le Maroc à travers le test et la synchronisation des capacités. »

+ Renforcer le partenariat stratégique maroco-américain +

La 2e Force opérationnelle multi-domaines dirigera ´Arcane Thunder 24´et mènera une formation dans un environnement interarmées et combiné axé sur l’emploi et la synchronisation d’effets non létaux contre des adversaires dans tous les domaines (terre, mer, air, cyber, espace) pour permettre aux forces interarmées la liberté d’action sur le théâtre d’opérations du Commandement européen des États-Unis.

Environ 200 soldats américains de la 2e force opérationnelle multi-domaines et du bataillon d’effets multi-domaines participeront avec environ 100 soldats alliés et partenaires du Royaume-Uni, d’Allemagne et du Maroc.

Des exercices comme ‘Arcane Thunder’ sont menés pour établir des relations solides et stratégiques tout en améliorant notre capacité à garantir que les forces partenaires sont dotées de la capacité de synchroniser et d’employer des effets non létaux dans tous les domaines contre les adversaires.

« Cette année, nous continuons à renforcer notre interopérabilité avec les forces alliées et partenaires sous des structures de commandement réparties sur plus de 3 000 kilomètres, de l’Allemagne à l’océan Atlantique Nord et au Maroc », a expliqué Moffett.

Il s’agira de la deuxième opération d’Arcane Thunder 24 et sera exécutée pour la première fois au Maroc, consolidant ainsi les engagements pris en faveur de la sécurité de la nation, note-t-il.

Une série de missions et de défis complexes testeront la planification des pays participants et intégreront la technologie industrielle pour évaluer les efforts de modernisation de l’armée américaine.

Favorisant la compréhension et la collaboration entre les pays alliés et partenaires, ‘Arcane Thunder 24´ contribue de manière significative à la stabilité et à la sécurité régionales en améliorant la capacité des forces partenaires à opérer efficacement en temps de crise ou de conflit, affirme-t-on.

