Nécrologie – Décès de l’éminent journaliste et éditorialiste palestinien, Bilal Al-Hassan, en exile à Paris

Le journaliste et homme politique palestinien Bilal Al-Hassan, qui a résidé pendant des années au Maroc, est décédé ce jeudi à Paris à l’âge de 85, suite à une longue maladie, selon le site arabophone Al Yaoum24.

Le défunt est considéré comme l’un des dirigeants de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) et l’un des journalistes et écrivains les plus éminents du Monde arabe.

Bilal Al-Hassan est né en 1939 à Haïfa en Palestine, mais il a vécu en exile de déplaçant entre plusieurs capitales arabes, dont Beyrouth, Damas,Tunis et Rabat, avant de s’installer définitivement à Paris, où il est décédé.

Il est considéré comme faisant partie de la génération de journalistes qui ont fondé la presse arabe moderne dans les années 1960, en partant du Liban après y avoir immigré depuis Haïfa, en Palestine, à la suite de la Nakba.

Il a commencé à écrire dans la revue « Al-Hurriya », publiée par le Mouvement nationaliste arabe de Beyrouth, et parmi ses belles plumes se trouvait le romancier palestinien Ghassan Kanafani.

Bilal Al-Hassan a également été l’un des fondateurs du journal libanais Al-Safir en 1974. Après l’invasion israélienne du Liban en 1982, il a été contraint de quitter Beyrouth et de s’installer à Damas où son activité journalistique et politique s’est développée.

De Damas, il est parti en Tunisie pour superviser la création du journal « Al-Youm Al-Sabea » (اليوم السابع), un hebdomadaire palestinien soutenu par Yasser Arafat. Nombreuses plumes ont contribué au succès de cette publication, notamment des écrivains et penseurs arabes de renom, dont Joseph Samaha, le poète Mahmoud Darwish, Emile Habibi, Samih Al-Qasim, Shaker Mustafa, Hassan Hanafi, Muhammad Abed Al-Jabri, Tariq Al-Bishri, Salah Muhammad Ibrahim, Anwar Abdel Malik, Burhan Ghalioun, Muhammad Al-Bahri (Marocain). Bilal Al-Hassan en était le rédacteur en chef.

En 1991, quand le journal s’est arrêté, Bilal Al-Hassan a collaboré avec deux publications londoniennes, Al-Hayat et Al-Sharq Al-Awsat.

Sa dépouille sera bientôt inhumée à Rabat, selon une source proche de sa famille,

Article19.ma