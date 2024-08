Drame – Après une semaine d’émeutes au Royaume-Uni, la « peur » gagne les minorités (Francetv Info)

Crise. Une attaque au couteau à Southport, en Angleterre, a déclenché des émeutes racistes sans précédent depuis 2011 au Royaume-Uni, au sein des communautés visées, de nombreux témoins font part d’une inquiétude grandissante pour leur sécurité.

Des mosquées et des hôtels accueillant des demandeurs d’asile pris pour cible, des magasins pillés, des policiers agressés, des injures et des agressions racistes en pleine rue, une vingtaine de villes du Royaume-Uni ont connu des émeutes et des violences racistes depuis une semaine, plus de 400 personnes ont été arrêtées et 120 ont déjà été inculpées, selon le parquet, a rapporté ce jeudi francetvinfo.fr.

A l’origine de cet embrasement : la circulation de fausses informations sur le profil du suspect dans une attaque au couteau à Southport (nord de l’Angleterre), survenue le 29 juillet, qui a conduit à la mort de trois fillettes.

Le jeune homme de 17 ans, né à Cardiff de parents d’origine rwandaise, a été faussement présenté sur les réseaux sociaux comme un demandeur d’asile musulman, malgré le démenti de la police, les violences secouent, depuis, le pays.

Zaf is a taxi driver. He’s born and bred Sunderland

He broke down when he described the hate he’d received

This was seconds before racial slurs were thrown, telling him to “go back to his own country”

A short clip. Hard, but important, so please watch pic.twitter.com/2hHVPh0Xzk

— Jim Scott (@jimscottjourno) August 3, 2024