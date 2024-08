Fake news – Le Maroc exclut le tsunami après le retrait des eaux de la plage d’El Jadida

Un phénomène qui préoccupe des internautes au Maroc. Et pour cause, les résidents de la ville côtière d’El Jadida ont été envoyés dans une frénésie après que des affiches d’avertissement de tsunami ont circulé sur les réseaux sociaux la semaine dernière.

Les autorités locales ont assuré aux résidents vivant le long de la côte que le recul des eaux de la plage remarquées ces derniers jours « ne sont pas un signe imminent d’un tsunami », a rapporté le site trtafrika.com.

+ Un événement naturel +

La Direction générale de la météorologie (DGM) a précisé dans un communiqué en début de semaine que le phénomène est plutôt un événement naturel.

« La baisse du niveau de la mer observée ces derniers jours sur les côtes marocaines est due aux marées, un phénomène naturel lié aux forces d’attraction de la lune et du soleil, et en particulier à l’alignement particulier de la Terre, de la Lune et du Soleil au moment de la pleine lune », affirme la DGM.

+ « Faux posters sur le Net » +

Les affiches, qui metaient en garde contre un tsunami imminent sur les plages d’El Jadida et d’El Oualidia, ont suscité une inquiétude généralisée chez les amateurs et les habitants.

Leurs préoccupations ont été encore renforcées lorsque les visiteurs de la plage ont remarqué le recul de la ligne d’eau de la plage.

« Ce phénomène est bien connu et n’est pas inhabituel. Bien que le tsunami soit une longue vague générée par un tremblement de terre sismique sous-marin qui provoque un déplacement soudain du fond océanique, cette chute du niveau de la mer n’a aucun lien avec le phénomène du tsunami », explique le DGM.

Pour rappel, le 8 septembre 2023, un tremblement de terre de magnitude rare mais puissant de 6,8 a frappé le Maroc, tuant plus de 3000 personnes.

