Trésor – Naufrage d’un navire « corsaire » du XVIIe siècle a été découvert au large de la côte du Maroc

Inédit. Des chasseurs d’épaves ont découvert les restes d’un petit navire pirate du XVIIe siècle, connu sous le nom de « corsaire barbaresque », en eau profonde entre l’Espagne et le Maroc, selon le site américain basé à New York, livescience.com.

L’épave est « le premier corsaire d’Alger trouvé au cœur de la Barbarie », a déclaré à Live Science l’archéologue maritime Sean Kingsley, rédacteur en chef du magazine Wreckwatch et chercheur sur la découverte.

Le navire était lourdement armé et se dirigeait peut-être vers la côte espagnole pour capturer et asservir des gens lorsqu’il a coulé, ont déclaré ses découvreurs. Mais il transportait une cargaison de casseroles et de poêles fabriquées dans la ville d’Alger en Afrique du Nord, probablement pour qu’elle puisse se faire passer pour un navire de commerce, affirme ce site, qui est très respecté dans les milieux scientifiques.

La société Odyssey Marine Exploration (OME), basée en Floride, a localisé l’épave en 2005 lors d’une recherche des restes du navire de guerre anglais de 80 canons HMS Sussex, qui a été perdu dans la région en 1694.

« Comme cela arrive si souvent dans la recherche d’un naufrage spécifique, nous avons trouvé beaucoup de sites jamais vus auparavant », a déclaré Greg Stemm, le fondateur d’OME et chef de l’expédition, dans un courriel à Live Science.

+ Les activités pirates des corsaires barbaresques ont pris fin au début du XIXe siècle+

L’expédition de 2005 a également trouvé les épaves d’anciens navires romains et phéniciens dans la région, a déclaré Stemm. Les nouvelles de l’épave du corsaire ne sont publiées que maintenant, dans un nouvel article de Stemm dans Wreckwatch, après des recherches historiques approfondies.

Les pirates corsaires de Barbarie étaient principalement musulmans qui ont commencé à opérer au XVe siècle à partir d’Alger, qui faisait alors partie de l’empire ottoman.

Une grande partie de la côte ouest de l’Afrique du Nord, du Maroc moderne à la Libye, était connue sous le nom de « côte barbare » à l’époque – un nom dérivé du peuple berbère qui y vivait ; et ses pirates ont été une menace majeure pendant plus de 200 ans, s’attaquant à des navires et menant des raids d’esclaves le long des côtes méditerranéenne et atlantique de l’Europe.

Les personnes capturées lors des raids d’esclaves ont été détenues contre rançon ou vendues dans la traite négrière nord-africaine qui a fonctionné dans certains pays musulmans jusqu’au début du XXe siècle.

Mais les activités pirates des corsaires barbaresques ont pris fin au début du XIXe siècle, lorsque les pirates ont été vaincus dans les guerres de la Barbarie par les États-Unis, la Suède et le royaume normand de Sicile dans le sud de l’Italie.

+ L’épave se trouve dans le détroit de Gibraltar +

L’épave du corsaire se trouve sur le fond marin dans le détroit de Gibraltar, à une profondeur d’environ 830 mètres. Le navire mesurait environ 14 m de long, et la recherche indique qu’il s’agissait d’un tartane – un petit navire avec des voiles triangulaires latées sur deux mâts qui pouvaient également être propulsés par des avirons.

Les tartanes étaient utilisées par les pirates barbares aux XVIIe et XVIIIe siècles, en partie parce qu’elles étaient souvent confondues avec des navires de pêche, ce qui signifie que d’autres navires ne soupçonneraient pas que des pirates étaient à bord, a déclaré Kingsley.

« J’ai vu des tartanes décrits comme des « navires pirates de bas niveau », ce que j’aime », a déclaré Kingsley.

Les chasseurs d’épaves ont exploré le corsaire englouti à l’aide d’un véhicule télécommandé (ROV), ce qui a révélé que le navire était armé de quatre gros canons, de 10 canons pivotants et de nombreux mousquets pour son équipage d’environ 20 pirates.

« L’épave correspond parfaitement au profil d’un corsaire barbaresque en son emplacement et en son caractère », a déclaré Kingsley. « Les mers autour du détroit de Gibraltar étaient les terrains de chasse préférés des pirates, où un tiers de tous les prix de corsaire ont été remportés. »

Stemm a ajouté que le navire naufragé était également équipé d’un « spyglass » très rare – un premier type de télescope qui était révolutionnaire à l’époque et qui avait probablement été capturé sur un navire européen. D’autres artefacts de l’épave soutiennent l’idée qu’il s’agissait d’un navire pirate chargé de biens volés.

« Jetez dans le mélange englouti une collection de bouteilles d’alcool en verre fabriquées en Belgique ou en Allemagne, et de bols à thé fabriqués en Turquie ottomane, et l’épave a l’air très suspecte », a-t-il déclaré. « Ce n’était pas un commerçant côtier normal d’Afrique du Nord. »

Article19.ma