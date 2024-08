Palestine – L’ambassadeur d’Israël n’est pas le bienvenu à Nagasaki pour la commémoration du bombardement atomique américain

Des pigeons sont lâchés au dessus du Mémorial de la Paix d’Hiroshima lors du 79e anniversaire du bombardement atomique à Hiroshima, dans l’ouest du Japon, ce 6 août 2024.

Par ailleurs, des manifestations critiques de l’Etat hébreu ont mobilisé les survivants contre la venue du diplomate, qui était toutefois mardi à Hiroshima, dont le maire veut qu’il entende le traditionnel « message de paix », selon Le Monde.

L’ambassadeur d’Israël au Japon, Gilad Cohen, était à Hiroshima mardi 6 août, mais ne sera pas à Nagasaki le 9, pour le 79e anniversaire des bombardements atomiques américains de 1945 sur les deux villes du sud-ouest de l’archipel.

Au terme de vifs débats sur fond de manifestations contre l’offensive israélienne à Gaza, la municipalité d’Hiroshima l’a invité, comme elle le fait tous les ans. Celle de Nagasaki n’a pas souhaité sa venue, officiellement pour des raisons de sécurité.

Jugeant « regrettable » la décision de cette dernière, Cohen a souligné dans un message sur le réseau social X qu’Israël et le Japon partagent les mêmes valeurs et que son pays « assiste à cette cérémonie depuis de nombreuses années pour rendre hommage aux victimes et à leurs familles ».

Cohen pointe Nagasaki mais l’invitation adressée par Hiroshima est accompagnée d’une note appelant Israël « à faire un pas vers la paix », et jugeant « profondément regrettables les nombreuses pertes humaines ». (Source : Le Monde)

