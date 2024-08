Énergie – La Norvège interpelle le monde avec un “mur d’éoliennes”

Inédit. Une société norvégienne, Wind Catching Systems (WCS), a franchi une étape importante dans le développement de son concept novateur d’énergie éolienne : le “Windcatcher”, ce projet propose une ferme éolienne flottante composée de centaines de petites turbines, contrastant avec les grandes turbines traditionnelles.

Le Windcatcher se distingue par son approche unique qui consiste à regrouper de multiples turbines de 1 MW pour former une sorte de “mur flottant de vent”. Cette configuration permettrait de doubler la production d’énergie par rapport aux turbines traditionnelles, en captant jusqu’à 2,5 fois plus d’énergie par mètre carré de flux d’air, selon le site français media24.fr.

Le design du Windcatcher a reçu une certification de DNV, une agence de classification mondiale, confirmant sa faisabilité technique. Cette approbation en principe est cruciale pour la démonstration commerciale de la technologie. Un modèle physique du Windcatcher a été testé en Norvège pour évaluer sa performance dans différentes conditions de vagues, permettant d’affiner les modèles informatiques utilisés, précise la même source.

+ Avancée significative dans le domaine des énergies renouvelables +

Avec un investissement de 9,3 millions de NOK (environ 900 000 euros) provenant du fonds Enova de Norvège, WCS travaille à la création d’un prototype du Windcatcher. L’objectif est de réduire le coût de l’énergie éolienne flottante à 40-60 € par MWh. La société envisage également des unités futures pouvant atteindre une capacité de 126 MW.

Outre la production d’électricité, le Windcatcher a le potentiel de produire de l’hydrogène vert, un carburant polyvalent pouvant être utilisé dans divers secteurs, de la transport à l’industrie. Cette capacité renforce l’attrait du projet en tant que solution énergétique durable et versatile.

Le projet Windcatcher, malgré son potentiel innovant, doit naviguer dans un environnement complexe de réglementations et d’acceptation du marché. La certification par DNV et les tests en conditions réelles sont des étapes clés pour démontrer la viabilité et la robustesse de cette technologie avant son déploiement commercial.

Le Windcatcher représente une avancée significative dans le domaine des énergies renouvelables, en particulier pour l’énergie éolienne offshore. Avec son approche novatrice et son engagement envers la durabilité, ce projet pourrait bien révolutionner la manière dont l’énergie éolienne est exploitée, offrant une alternative plus efficace et adaptable aux grandes turbines éoliennes actuelles, ajoute la même source.

Article19.ma