Chronique – Le « syndrome de Samson » pour Israël à Gaza (Le Monde)

Par Jean-Pierre Filiu*

C’est au XIIe siècle avant notre ère que les Philistins, peuple arrivé sans doute par la mer, établirent une fédération de cinq cités au sud du littoral levantin. Une telle fédération, dénommée Philistie, comprenait, outre Gaza, les villes (aujourd’hui situées en Israël) d’Ashdod, de Gath, d’Ekron et d’Ashkelon.

Les affrontements récurrents entre les Philistins et les tribus juives de l’intérieur, notamment pour l’accès à la mer, ont nourri dans la Bible le mythe de Samson, qui aurait tiré sa force herculéenne de sa chevelure toujours intacte. Rasé par Dalila la traîtresse et livré aux Philistins, Samson, les yeux crevés par ses ravisseurs, est condamné à tourner sans fin une meule à Gaza.

Mais sa chevelure repousse jour après jour, reconstituant sa force, sans que ses geôliers en soient conscients. Traîné dans un temple païen pour divertir les notables locaux, Samson s’arc-boute contre les colonnes de l’édifice jusqu’à le faire s’écrouler, périssant avec ses ennemis.

+ Netanyahou aussi « aveuglé » que Samson +

Le mythe de Samson a inspiré de très nombreuses créations littéraires et artistiques, tandis que l’Empire romain, une fois la révolte juive écrasée en 135, décide de changer le nom de la province de Judée pour l’appeler Palestine, en écho de l’antique Philistie. C’est désormais sous la dénomination de Palestine que ce territoire sera désigné durant près de deux millénaires, jusqu’à l’établissement de l’Etat d’Israël en 1948.

Les généraux israéliens en viennent à conférer le nom de Samson (Shimshon en hébreu) à un escadron de transport aérien ou à une unité de commandos infiltrés dans Gaza. Quant à « l’option Samson », elle désigne la possibilité pour Israël d’utiliser son arsenal nucléaire, dont la possession, grâce au transfert de la technologie française, est un secret de Polichinelle. Mais c’est aujourd’hui contre le « syndrome de Samson » que l’historien israélien Yuval Noah Harari met en garde ses compatriotes, voire l’ensemble du peuple juif.

L’auteur mondialement célèbre de Sapiens et d’Homo Deus accuse en effet Benyamin Nétanyahou et son gouvernement de « mettre en danger la survie d’Israël » en étant aussi « aveuglés » par la vengeance contre Gaza que Samson l’était par ses geôliers : le premier ministre a, selon lui, « choisi de faire s’écrouler les toits de Gaza sur les têtes de tout le monde, Palestiniens et Israéliens, dans le seul but de se venger ».

Harari souligne que les représailles légitimes contre le Hamas et les opérations de libération des otages n’auraient dû être menées que dans le strict respect du droit international et en concertation avec les forces palestiniennes et les régimes arabes également opposés au Hamas. Rien ne saurait d’après lui justifier que, à Gaza, « autant de civils innocents soient tués » et que « la population soit affamée ».

Mais Harari s’alarme que « le temps semble suspendu depuis le 7 octobre » 2023 pour ses compatriotes : « Nous avons développé tellement de points communs avec Samson, l’hubris, l’aveuglement, la vengeance, le suicide, qu’il est trop terrifiant de se rappeler l’orgueilleux héros qui a sacrifié son âme pour juste se venger des Philistins. »

+ Un « danger existentiel » pour Israël+

Professeur à l’université hébraïque de Jérusalem, Harari n’a jamais caché son opposition à Nétanyahou (« un génie de la communication, mais un piètre premier ministre ») et à sa coalition (« une alliance de zélotes messianiques et d’opportunistes éhontés »). Alors que son oncle et sa tante, tous deux nonagénaires, ont échappé aux bourreaux du Hamas dans le kibboutz de Beeri, Harari reproche amèrement au gouvernement israélien d’avoir accordé la priorité à la « consolidation de l’occupation » sur la « sécurisation des frontières ».

Selon lui, une telle inversion des priorités a d’autant plus affaibli Israël que Nétanyahou a démontré une absolue « insensibilité » à la « valeur des vies palestiniennes » comme à « l’image internationale d’Israël », celle-ci étant pourtant intimement liée à celle-là. Le résultat d’une politique aussi « désastreuse » est d’exposer Israël à un « danger existentiel », au moment où les Palestiniens eux- mêmes ne se sont jamais sentis autant menacés dans leur propre existence. Harari est partisan de la « solution à deux Etats », considérant non seulement qu’elle est « techniquement faisable », mais surtout qu’elle est la seule à pouvoir concilier le droit à l’autodétermination du peuple juif et celui du peuple palestinien.

Il invite d’ailleurs tous ses lecteurs à s’interroger pour savoir s’ils veulent le bien des deux peuples ou la « disparition de la surface de la Terre » de l’un ou de l’autre. Historien de la très longue durée, il est convaincu que le peuple juif dans son ensemble se trouve désormais à un tournant de son histoire, deux millénaires après la destruction, en 70, du Temple de Jérusalem par les légions de Titus, destruction qui a contraint le judaïsme à se transformer de religion de rites sacrificiels en « religion de l’étude ». Mais les Israéliens ne semblent avoir appris, avec l’occupation et la colonisation, que ce que Titus connaissait trop bien, « la joie de se sentir supérieur et le sombre plaisir d’écraser un peuple plus faible sous sa botte ». Alors, « si, au cours des deux millénaires écoulés, les Juifs ont appris quoi que ce soit que Titus ne connaissait pas déjà, il n’est que temps de le montrer ».

La leçon d’histoire du professeur Harari résonne au bout de dix mois d’une guerre qui, loin de détruire le Hamas, a non seulement déjà détruit la bande de Gaza, mais ravagé l’espoir d’une vie tout simplement digne dans ce territoire palestinien.

auteur

* Jean-Pierre Filiu

Professeur des universités à Sciences Po

Article19.ma