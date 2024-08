Actualité – La MDJS célèbre la richesse du patrimoine sportif marocain en publiant « Le Sport au Maroc, Palmarès et Légendes»

Communiqué. La Marocaine des Jeux et des Sports (MDJS), en collaboration avec la maison d’édition « Éditions Économiques du Maroc », publie un Beau-livre : “Le Sport au Maroc, Palmarès et Légendes”

Cet ouvrage de 320 pages rend hommage à la vision éclairée en matière de sport de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, ainsi qu’à la dynamique exceptionnelle que connaît ce domaine grâce aux Hautes orientations de Sa Majesté depuis son accession au trône de ses glorieux ancêtres il y a 25 ans. Ce Beau-livre célèbre le riche palmarès du Maroc en contribuant à enrichir la mémoire collective et nourrir la fierté de la Nation.

Il retrace les exploits des championnes et des champions marocains entrés dans la légende grâce à leurs performances remarquables aux Jeux olympiques et paralympiques, aux championnats du monde, ainsi qu’aux compétitions continentales et régionales.

Un hommage est également rendu aux grands dirigeants et aux grandes figures du sport marocain, en reconnaissance à leur apport considérable au patrimoine de notre pays.

Par ailleurs, ce livre met en avant les grands événements sportifs internationaux accueillis ou organisés par le Royaume, confirmant ainsi son statut de carrefour mondial et de terre de champions.

« Nous sommes très fiers de cet ouvrage sur lequel nous avons travaillé pendant plus d’une année. La prochaine édition inclurales exploits de nos championnes et champions participant aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 ainsi que les grandes réalisations que connaitra encore sans nul doute le sport marocain à l’avenir.

La MDJS a décidé que ce Beau-livre soit accessible à l’ensemble des marocaines et des marocains car il s’agit d’un hommage à un patrimoine matériel et immatériel qui appartient à toutes et à tous. Pour cela nous avons conçu une version digitale gratuite qui sera téléchargeable sur le site web de la MDJS», a déclaré Younes El Mechrafi, directeur général de la MDJS.

« Le Sport au Maroc, Palmarès et Légendes » est disponible à travers le canal de distribution des Editions Economiques du Maroc, et la version digitale téléchargeable gratuitement par le grand public sur le portail de la MDJS : www.mdjs.ma.

– A propos de la MDJS :

La Marocaine des Jeux et des Sports (MDJS) est une entreprise publique à mission dont la raison d’être est, à l’instar de toute loterie d’État à travers le monde, d’encadrer l’activité de paris sportifs et de loteries en canalisant la population de joueurs vers une offre légale et responsable.

Partenaire N°1 du sport national, la Marocaine des Jeux et des Sports soutient le sport marocain depuis plus de soixante ans en versant l’intégralité de ses résultats au FNDS (Fonds National du Développement du Sport) dont l’objet est notamment de subventionner les actions des fédérations sportives, d’accompagner les sportifs de haut niveau représentant le Maroc et de financer des infrastructures sportives, en particulier de proximité.

Résolument citoyenne, la MDJS a obtenu pour la première fois le label RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise) de la CGEM en 2013. En reconnaissance de ses efforts constants pour protéger les intérêts de ses parties prenantes, ce label lui a été renouvelé deux fois depuis.

Par ailleurs, en reconnaissance de la conformité de ses pratiques aux meilleurs standards internationaux, la MDJS a obtenu, et renouvelé régulièrement depuis 2013, la certification du plus haut niveau en matière de Jeu Responsable délivrée par la WLA (World Lottery Association).

Retrouvez toutes les actualités de la MDJS sur : www.mdjs.ma

– A propos des Éditions Économiques du Maroc :

Les Éditions Économiques du Maroc sont un acteur majeur dans le domaine de l’édition, spécialisées dans la création de beaux livres institutionnels. Depuis 15 ans, cette entreprise met en lumière la richesse et la diversité du patrimoine marocain à travers des ouvrages consacrés à des thèmes variés tels que l’économie, la culture et le sport. Chaque publication est conçue avec soin pour allier esthétisme et contenu informatif, visant à célébrer l’héritage matériel et immatériel du pays.

En plus de produire des livres de qualité, les Éditions Économiques du Maroc encouragent les talents locaux et valorisent les initiatives qui renforcent la culture et l’identité marocaine. Leur engagement dans la diffusion des multiples facettes du Maroc contribue à une meilleure compréhension et à une appréciation globale de son patrimoine auprès d’un public varié.

