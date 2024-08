Lifestyle – L’américain Krispy Kreme ouvre sa première boutique au Maroc

La marque Krispy Kreme a annoncé, lundi, l’ouverture de sa première boutique au Maroc le 9 août 2024, renforçant sa position en tant que leader dans la région Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA).

« La marque, célèbre pour ses emblématiques Doughnuts originaux et son café, préparera désormais des Doughnuts frais quotidiennement au Maroc. Cette étape marque une expansion stratégique dans la région du MENA, renforçant la position de Krispy Kreme en tant que leader dans cette région dynamique », indique Krispy Kreme dans un communiqué.

Krispy Kreme Doughnuts, Inc. est une chaîne de restaurants américaine spécialisée dans la fabrication et la vente de beignets. Fondée par Vernon Rudolph (en 1937 et son siège social est désormais situé à Winston-Salem (Caroline du Nord).

Le choix du Maroc pour cette nouvelle implantation est motivé par sa vitalité économique et les habitudes de consommation de sa population, qui valorisent les moments de plaisir et de convivialité, fait savoir la même source.

« Notre décision d’entrer sur le marché marocain s’inscrit dans notre stratégie d’expansion plus large dans la région MENA », a souligné Raphael Duvivier, directeur du Développement chez Krispy Kreme, cité par le communiqué.

« Nous savons que nos beignets et notre café emblématiques ajouteront une touche de joie aux consommateurs marocains et renforceront notre présence sur ce marché crucial », a-t-il poursuivi.

+ Un concept de boutique unique : La Boutique Théâtre HOTlight +

La boutique proposera une sélection variée de 12 Doughnuts, incluant les saveurs les plus populaires et appréciées dans le monde entier. Parmi ces délices, les clients trouveront le célèbre Original Glazed, reconnu pour sa texture chaude et fondante en bouche, ainsi que des créations au chocolat, aux fruits et aux noisettes. Krispy Kreme introduira également des Doughnuts fourrés à la crème et à la confiture, ainsi que des options sans gluten et véganes pour satisfaire tous les amateurs de beignets.

Pour répondre spécifiquement aux goûts marocains, Krispy Kreme a développé une gamme de beignets exclusifs inspirés des saveurs locales. Cela inclut un Doughnut au caramel, rappelant la douceur du dulce de leche et des churros, deux desserts particulièrement appréciés au Maroc.

La boutique marocaine, située à Arribat Center, introduira le célèbre concept de boutique HOTlight, également connu sous le nom de « Boutique Théâtre », où les consommateurs peuvent voir les beignets être glacés et servis frais et chauds directement depuis la ligne de production. Ce concept offre une expérience immersive et engageante, permettant aux clients d’assister en temps réel au processus captivant de fabrication des Doughnuts Krispy Kreme.

Engagé à soutenir l’économie locale, Krispy Kreme collabore déjà avec des fournisseurs marocains pour une grande partie de ses ingrédients et matériaux. Cette collaboration sera davantage renforcée après l’ouverture de la boutique, favorisant des relations durables et mutuellement bénéfiques avec les communautés et producteurs locaux.

Article19.ma