Vidéo / Olympics 2024 – Ce que pensent les joueurs Américains du match (4 – 0) et de leurs adversaires coriaces Marocains ? (ABC News)

Événement inédit. Après une bonne fin de phase de groupes qui a fait rêver l’équipe olympique masculine de football des États-Unis d’un parcours surprenant, les Américains ont vu leurs espoirs anéantis vendredi – de façon dévastatrice – lors d’une défaite 4-0 contre le Maroc, au Parc des Princes.

La star du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, évoluant dans le stade de son club, a offert un point approprié au Maroc avec une finition parfaite après une série de contre-attaques flamboyantes pendant 70 minutes, mais la vérité était que les États-Unis se sentaient presque partis. plus tôt.

Le but d’Ilias Akhomach avait déjà créé un obstacle trop grand pour cette équipe composée de jeunes Américains – un groupe qui avait marqué sept buts lors de ses deux matches précédents mais qui avait eu du mal à percer contre une équipe africaine de premier plan. Le penalty de Mehdi Maouhoub dans les arrêts de jeu n’a eu de sens que dans la mesure où il a offert aux Marocains une occasion supplémentaire de faire la fête.

« Ils ont continué à marquer, nous non », a simplement déclaré Kevin Paredes. « Je ne sais pas quels autres mots je pourrais dire.

Walker Zimmerman, lui, a qualifié le but d’Akhomach de « poignard« , et a ajouté que descendre dans la nature que nous avons fait était difficile [et] assez frustrant.

« C’est triste parce que je pense que c’est un groupe qui croit beaucoup les uns aux autres et qui a beaucoup de caractère », a déclaré Zimmerman, « et je ne pense pas que cela se soit manifesté aujourd’hui. »

« Évidemment, comme la foule était de leur côté, nous voulions en quelque sorte les faire taire très tôt », a déclaré Jack McGlynn. “Nous n’y sommes pas parvenus et ils nous ont punis. »

Cette domination parmi les spectateurs à laquelle McGlynn faisait référence était impossible à manquer.

Les supporters marocains – presque tous vêtus de rouge – se sont rassemblés dans toutes les sections du stade, chantant, scandant et sifflant presque chaque touche de ballon américaine depuis le coup d’envoi. Ils ont également raillé chaque geste de l’arbitre du match, Yael Falcón, une évolution sûrement due à la nationalité de Falcon : l’Argentin.

Après tout, le Maroc a commencé ce tournoi en battant l’Argentine 2-1 dans un match qui a tourné au chaos vers sa conclusion et qui a été marqué par une invasion du terrain et une décision controversée du VAR à la fin qui a laissé l’Argentine du mauvais côté du score.

Compte tenu de cela, de nombreux supporters marocains s’inquiétaient du fait qu’un Argentin arbitre leur quart de finale, mais la décision la plus discutable prise par Falcón a en fait laissé les Américains se sentir lésés.

+ “Les États-Unis étaient sous le choc” +

Après avoir absorbé avec succès une grande partie de l’attaque marocaine au cours des 25 premières minutes environ, les États-Unis se sont défendus alors que le ballon flottait haut dans le côté droit de leur surface de réparation.

Trois joueurs – l’arrière américain Nathan Harriel et les Marocains Oussama El Azzouzi et Rahimi – ont convergé, tous les pieds levés et les jambes étendues. Il est apparu qu’El Azzouzi avait frappé Rahimi le plus clairement, mais Falcón, l’arbitre, a sifflé et a accordé un penalty pour ce qui semblait être une petite touche d’Harriel sur le mollet de Rahimi. VAR a examiné et confirmé l’appel.

“Ce n’était pas un penalty », a ensuite déclaré catégoriquement Harriel. « Ce n’était pas un penalty, mais peu importe, nous ne pouvons rien y faire maintenant. »

Rahimi a ensuite envoyé le coup de pied au but, ondulant le coin du filet avec un tir du gardien Patrick Schulte presque sauvé mais n’a pas pu pousser tout à fait large. C’était exactement le début que les États-Unis voulaient éviter, et ils ont ensuite eu du mal à s’y retrouver.

À la fin de la première mi-temps, les joueurs marocains semblaient lancer le ballon d’avant en arrière pour s’amuser tandis que les États-Unis les poursuivaient.

Au début de la seconde période, les États-Unis ont réussi quelques moments ; il a réalisé son meilleur coup du match lorsque Zimmerman, l’un des trois joueurs excédentaires autorisés dans chaque équipe, a renvoyé le ballon en boucle devant le but.

Miles Robinson, un autre joueur senior, a eu une chance à bout portant, mais a raté son opportunité alors que Zimmerman baissait la tête.

« Cela ne s’est tout simplement pas déroulé pour nous aujourd’hui », a déclaré Zimmerman. « Et c’est difficile quand cela arrive à un moment aussi important. »

Sur la touche, Mitrović regardait fixement. Quelques minutes plus tard, Abde Ezzalzouli détruisait l’aile gauche et reprenait un ballon parfait pour Akhomach et le filet ondulait. Les Marocains fuyaient.

Les États-Unis étaient sous le choc. Bientôt, ils furent sortis. (ABC News)

