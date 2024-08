Actualité – M. Ouahbi inaugure à Fès le Palais de Justice du Tribunal de 1ère instance administratif et la Cour d’appel administrative

Le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, a inauguré ce vendredi à Fès, le Palais de Justice du Tribunal de première instance administratif et la Cour d’appel administrative, selon un communiqué.

Dans une déclaration M. Ouahbi a affirmé qu' »Il s’agit pas simplement de nouveaux bâtiments, mais de projets faisant partie d’une stratégie royale globale pour offrir une justice équitable et rapide qui permet aux citoyens de récupérer leurs droits de manière efficace et rapide. »

« La justice est le fondement de la stabilité sociale et du développement économique et il est de notre devoir de garantir un meilleur rendement », a-t-il souligné.

+ Renforcer l’efficacité du système judiciaire +

M. Ouahbi était accompagné notamment du président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mohamed Abdennabaoui, et du Procureur général du Roi près la Cour de Cassation, président du Ministère public, El Hassan Daki, ainsi que du wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Said Zniber, et du président du Conseil de la régional, Abdelouahed El Ansari.

L’inauguration de ces bâtiments était l’occasion pour présenter les services avancés que fourniront ces nouvelles infrastructures, visant à renforcer l’efficacité du système judiciaire et à offrir des services de haute qualité aux citoyens, en fournissant des infrastructures modernes au diapason des évolutions technologiques et des besoins de la justice moderne, tout en améliorant les conditions de travail des juges et des avocats, et en offrant un environnement propice aux citoyens.

La réalisation de ce complexe s’inscrit dans le cadre des efforts du ministère de la Justice pour moderniser et développer les infrastructures judiciaires, et parachever son ambitieux programme d’amélioration des bâtiments des tribunaux du Royaume.

