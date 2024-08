Marché du travail – Au Maroc, le taux de chômage s’est accru de 0,7 point pour atteindre 13,1% au second trimestre 2024

Au Maroc, le taux de chômage a atteint 13,1% au deuxième trimestre 2024, selon un communiqué du Haut-Commissariat au Plan (HCP) relatif à la situation du marché du travail.

« Le taux de chômage s’est ainsi accru de 0,7 point entre le deuxième trimestre de 2023 et celui de 2024, passant de 12,4% à 13,1%, de 16,3% à 16,7% en milieu urbain (+0,4 point) et de 5,7% à 6,7% en milieu rural (+1 point) »¸ précise le HCP, notant qu’il a également enregistré une hausse de 0,7 point parmi les femmes et parmi les hommes, passant respectivement de 17% à 17,7% et de 11% à 11,7%.

D’après la même source, le nombre de chômeurs a augmenté de 90.000 personnes entre le deuxième trimestre de l’année 2023 et celui de 2024, passant de 1.543.000 à 1.633.000 chômeurs, ce qui correspond à une augmentation de 6% (+48.000 chômeurs en milieu urbain et +42.000 en milieu rural.

Le HCP fait également savoir que le taux de chômage a connu une hausse de 2,5 points parmi les jeunes âgés de 15 à 24 ans, passant de 33,6% à 36,1%, de 1,6 point parmi les personnes âgées de 25 à 34 ans, de 19,8% à 21,4%, de 0,1 point parmi celles âgées de 35 à 44 ans, de 7,2% à 7,3%, et de 0,1 point pour les âgées de 45 ans et plus, de 3,6% à 3,7%.

