Bank Al-Maghrib – Le secteur financier marocain « fait preuve de résilience » en 2023

Constat. Le secteur financier marocain a fait preuve globalement de résilience et de solidité de ses fondamentaux en 2023, dans un contexte économique peu favorable, selon le 11e rapport annuel sur la stabilité financière, publié par Bank Al-Maghrib, l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale et l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux.

La taille de ce secteur, mesurée par le total des actifs de ses composantes, a franchi la barre des 3.000 milliards de dirhams en 2023, en progression de 6,8%, représentant 214% du produit intérieur brut (PIB) national, précise ce rapport.

+ Le secteur financier représente 40,58% de la capitalisation boursière +

Le secteur bancaire demeure la composante majeure du secteur financier, détenant près de 61% du total des actifs, fait savoir la même source.

Et d’ajouter que le secteur financier représente 40,58% de la capitalisation au niveau de la bourse de Casablanca, porté par sept banques, cinq sociétés de financement et cinq compagnies d’assurance.

Examiné et approuvé par le Comité de coordination et de surveillance des risques systémiques (CCSRS), lors d’une réunion début juillet 2024 à Rabat, le rapport sur la stabilité financière s’articule autour de quatre chapitres, traitant des « développements économiques aux plans international et national », de « l’évolution de la situation financière des agents non financiers », de « l’évaluation de la solidité et de la résilience des institutions financières » et des « évolutions des marchés de capitaux et des infrastructures des marchés ».

Article19.ma