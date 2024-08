Actualité – Le Japon a connu le mois de juillet le plus chaud depuis le début des relevés en 1898 (JMA)

Le Japon a connu cette année son mois de juillet le plus chaud depuis le début des relevés en 1898, a indiqué jeudi l’agence météorologique du pays (JMA).

La température moyenne durant le mois écoulé a été de 2,16 degrés Celsius supérieure à la moyenne mensuelle, battant le record de juillet 2023 (+1,91°C au-dessus de la moyenne).

+ 59 personnes mortes des suites de coups de chaleur au Japon +

Les relevés étaient « considérablement plus élevés » dans l’ensemble du pays, a souligné la JMA, faisant savoir que sur 153 postes d’observation au Japon, 62 ont battu leur record de température moyenne en juillet.

Un système de haute pression au-dessus de l’océan Pacifique et « l’air chaud du sud » qui a enveloppé les parties septentrionales de l’archipel ont contribué à cette situation, a expliqué la même source.

Depuis avril, 59 personnes sont mortes des suites de coups de chaleur au Japon, selon l’agence de gestion des catastrophes.

Les vagues de chaleur sont de plus en plus fréquentes dans le monde entier, le dimanche 21 juillet ayant été la journée la plus chaude enregistrée dans l’histoire, selon le réseau européen Copernicus.

Article19.ma