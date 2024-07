Kiosk – Le chef du Hamas, Ismail Haniyeh tué en Iran

Le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, a été tué dans une attaque israélienne dans la capitale iranienne, a annoncé le groupe.

Selon les médias iraniens, Haniyeh séjournait dans un immeuble pour vétérans de guerre à Téhéran lorsque l’attaque a eu lieu vers 02h00 (00h00 GMT). Certaines informations suggèrent qu’il a été tué dans une frappe aérienne.

Haniyeh, 62 ans, était largement considéré comme le leader général du Hamas.

Israël n’a pas fait de commentaire, mais a promis de détruire le Hamas après l’attaque du 7 octobre contre le sud d’Israël qui a fait 1 200 morts.

Israël a répondu par une opération militaire massive dans la bande de Gaza contrôlée par le Hamas, qui a tué au moins 39 400 personnes, selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas.

Selon le Hamas, Haniyeh était à Téhéran pour participer à la cérémonie d’investiture du nouveau président iranien Masoud Pezeshkian, qui a prêté serment mardi.

Musa Abu Marzuk, membre du bureau politique du groupe, a déclaré qu’il s’agissait d’un « acte lâche » qui « ne restera pas sans réponse » ; tandis qu’un autre haut responsable du Hamas, Sami Abu Zuhri, a déclaré que le groupe « poursuivrait son chemin ».

Le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que le « martyre » de Haniyeh « renforcerait le lien profond et indestructible entre Téhéran, la Palestine et la résistance », ont rapporté les médias d’État.

Les ministères des Affaires étrangères russe et turc ont également condamné l’attaque.

La mort de Haniyeh survient quelques heures seulement après qu’Israël a affirmé avoir tué le commandant militaire en chef du Hezbollah, un groupe basé au Liban, également soutenu par l’Iran.

Israël a déclaré avoir tué Fuad Shukr lors d’une frappe aérienne, en représailles à une attaque à la roquette sur les hauteurs du Golan occupées par Israël ce week-end.

Le Hezbollah n’a pas encore confirmé qu’un haut commandant avait été tué par une attaque israélienne à Beyrouth mardi, mais a déclaré que Shukr se trouvait dans un bâtiment qui a été ciblé.

« Depuis l’incident, les équipes de la défense civile travaillent à soulever les décombres de manière constante, mais lente, en raison de la situation des classes détruites, et nous attendons toujours le résultat », a indiqué un communiqué publié mercredi par le groupe.

Qui est Ismail Haniyeh ?

Né dans un camp de réfugiés à Gaza en 1963, Ismail Abdel Salam Haniyeh, surnommé Abu Al-Abd, a été un membre clé du Hamas dès sa création.

Il a été emprisonné par Israël à plusieurs reprises et, à un moment donné, a été expulsé vers le Sud-Liban pendant six mois.

En 2003, il a survécu à une tentative d’assassinat par Israël, en même temps que le fondateur du Hamas.

Haniyeh a été emprisonné par Israël pendant trois ans en 1989 alors qu’il réprimait le premier soulèvement palestinien.

Il a ensuite été exilé en 1992 dans un no man’s land entre Israël et le Liban, avec un certain nombre de dirigeants du Hamas.

Haniyeh a été nommé Premier ministre palestinien en 2006 par le président Mahmoud Abbas après que le Hamas ait remporté le plus grand nombre de sièges aux élections nationales, mais il a été limogé un an plus tard après que le groupe a chassé le parti Fatah de M. Abbas de la bande de Gaza au cours d’une semaine de violences meurtrières.

Haniyeh a rejeté son limogeage comme étant « inconstitutionnel », soulignant que son gouvernement « n’abandonnerait pas ses responsabilités nationales envers le peuple palestinien » et continuerait à gouverner à Gaza.

Il a été élu chef du bureau politique du Hamas en 2017.

En 2018, le Département d’État américain a désigné Haniyeh comme terroriste . Il vivait au Qatar depuis plusieurs années. (Source: BBC )

