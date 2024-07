Sahara – Près de 250 MDH pour la réalisation de projets d’approvisionnement en eau potable à Dakhla

Investissement. Une enveloppe budgétaire de près de 250 millions de dirhams (MDH) a été mobilisée pour la mise en œuvre de plusieurs projets relatifs à l’approvisionnement en eau potable et à l’assainissement liquide au niveau de la ville de Dakhla.

Ainsi, le wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Ali Khalil, accompagné notamment du directeur régional des provinces Sahariennes de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), -Branche Eau-, Mohamed Boubekri, du directeur général de la Société Dakhla Aménagement et Développement, Khalid Zouhari et des élus, a donné, lundi, à l’occasion du 25ème anniversaire de la glorieuse Fête du Trône, le coup d’envoi à deux projets relatifs à la mise à niveau du réseau de distribution d’eau potable et celui d’assainissement liquide, s’inscrivant dans le cadre du programme prioritaire de mise à niveau de la ville de Dakhla.

+ Améliorer le rendement du réseau de distribution et minimiser les pertes d’eau +

Le premier projet relatif à la réhabilitation du réseau de distribution d’eau potable, consiste à mettre à niveau le réseau de distribution d’eau potable, pour un montant global de plus de 72,32 MDH.

Ce projet, dont la durée de réalisation sera de 8 mois, sera réalisé dans le cadre d’un partenariat entre la wilaya de Dakhla, le Conseil régional, le Conseil communal, le Conseil provincial d’Oued Eddahab, l’ONEE -Branche Eau- et la Société Dakhla Aménagement et Développement.

Il porte sur la réhabilitation de 79 km de conduites d’eau potable et 7.323 branchements, en vue d’améliorer le rendement du réseau de distribution et minimiser les pertes d’eau, à même de parvenir à une solution définitive et durable pour approvisionner la ville de Dakhla en eau potable.

Le second projet, quant à lui, consiste à mettre à niveau le réseau d’assainissement liquide dans plusieurs quartiers de la ville, dont »Al Massira », »Al Wakala », »Oum Tounssi », »Al Amal » et « El Kassam ».

Mobilisant une enveloppe budgétaire de plus de 112,35 MDH, ce projet dont la durée de réalisation est estimée à 7 mois, prévoit la mise en place de 53 Km de canaux dédiés à l’assainissement liquide et 2.150 raccordements.

Article19.ma