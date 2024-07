Culture – Ouverture de l’exposition “Jardin Majorelle : Qui sommes-nous ?” à Marrakech

L’exposition “Jardin Majorelle : Qui sommes-nous ?” s’est ouverte, lundi au musée Yves Saint Laurent (mYSLm) à Marrakech.

« Le musée mYSLm se réjouit de l’ouverture de l’exposition qui sera présentée dans le cadre des célébrations des 100 ans du Jardin Majorelle, sous le commissariat d’Alexis Sornin, directeur du Musée Yves Saint Laurent Marrakech et du Musée Pierre Bergé des arts berbères, assisté de Madison Cox et de l’ensemble des équipes du Jardin Majorelle, à partir du 29 juillet 2024 dans la salle temporaire du mYSLm », ont indiqué les organisateurs dans un communiqué.

« Reconnu internationalement comme un des plus beaux jardins du monde, le Jardin Majorelle à Marrakech se classe parmi les sites touristiques les plus visités au Maroc et fête cette année, événement exceptionnel, son centenaire », ajoute la même source, notant qu’en 2023, plus de 1,2 millions de visiteurs ont exploré ce lieu magique et emblématique du Royaume.

+ Célébration du centenaire du jardin +

« L’exposition Jardin Majorelle : Qui sommes-nous? / man nahnou ? / Who Are We ? célèbre le centenaire du jardin créé par le peintre orientaliste français Jacques Majorelle (Nancy, 1886 – Paris, 1962) », précisent les organisateurs.

Cette exposition retrace l’histoire depuis sa création dans la palmeraie en 1924, son ouverture au public en 1947 jusqu’à son acquisition en 1980 par Yves Saint Laurent (Oran, 1936 – Paris, 2008) et Pierre Bergé (Saint-Pierre-d’Oléron, 1930 – Saint-Rémy-de-Provence, 2017) afin de le sauver d’un projet immobilier, rapporte le communiqué.

Une maquette, créée spécialement pour l’exposition par Monim Sabyh, présente les lieux dans leur ensemble – le jardin public et le jardin de la Villa Oasis, ainsi que le musée PIERRE BERGÉ des arts berbères et le musée YVES SAINT LAURENT Marrakech.

« De très nombreux documents historiques tels que des dessins inédits d’Yves Saint Laurent, de l’architecte Bill Willis et du paysagiste Madison Cox, tirées des collections de la Fondation Jardin Majorelle, mais aussi des photographies anciennes et des ouvrages imprimés des Archives et de la Bibliothèque de la Fondation Jardin Majorelle, ou encore des films d’époque et d’autres réalisés spécialement pour cette exposition avec des vues aériennes exceptionnelles, une immersion dans les réserves méconnues du Musée Yves Saint Laurent Marrakech, des cartes, des plans et autres documents mis en relation avec la ville de Marrakech d’hier et d’aujourd’hui, permettront aux visiteurs de découvrir l’histoire et l’évolution fulgurante de ce jardin emblématique unique », poursuit la même source.

À l’avenir, de nombreux projets sont en cours de réalisation comme, par exemple, un pavillon temporaire dans le jardin de la Villa Oasis, conçu par la jeune architecte Hiba Bensalek, qui permettra d’enrichir l’expérience de la visite des jardins et d’approfondir la connaissance du monde botanique, ou un partenariat avec la Fondation Ali Zaoua de proposer gratuitement aux élèves des écoles publique des programmes pédagogiques autour des jardins et musées et aux membres du tissu associatif de Marrakech de se sensibiliser au patrimoine naturel et culturel du Maroc.

+ Une affiche-souvenir de l’exposition sera mise gratuitement à la disposition des visiteurs +

Selon le communiqué, le Jardin Majorelle emploie plus de 200 personnes qui assurent le fonctionnement, la conservation et l’évolution des jardins et musées.

L’Association pour la sauvegarde et le rayonnement du Jardin Majorelle, de droit marocain, a été créée en 2001, devenue par la suite une fondation philanthropique, la Fondation Jardin Majorelle, reconnue d’utilité publique en 2011 par décret gouvernemental marocain. Sa mission principale est d’assurer la préservation, le rayonnement et l’entretien du Jardin Majorelle et des deux musées.

La Fondation s’engage dans des actions éducatives, culturelles, scientifiques et sociales au Royaume comme l’École de Jardinage de Bouregreg Med-O-Med, Think Tanger et l’Association de Lutte Contre le Sida à Tanger et Marrakech.

Une scénographie originale a été conçue par les architectes Fayçal Tiaïba et Yasmina Echaïr.

« L’identité visuelle de Jardin Majorelle : Qui sommes-nous ? a été réalisée par le département artistique. Elle reprend la charte graphique historique de la Fondation – à savoir le jaune, le vert et le bleu Majorelle – couleurs associées à la renommée du jardin et nourrissant l’imaginaire des visiteurs de tous horizons », fait savoir la même source.

À l’occasion des célébrations du centenaire, une affiche-souvenir de l’exposition sera mise gratuitement à la disposition des visiteurs, conclut le communiqué.

Article19.ma