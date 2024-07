Maroc / USA – Blinken : durant les 25 dernières années « notre partenariat est plus fort et plus prospère que jamais… »

Dans un message au roi Mohammed VI à l’occasion de la fête du trône, le secrétaire d’État américain , Antony J. Blinken a réitéré la solidité et la résilience du partenariat maroco-américain durant les vingt-cinq dernières années.

Voici le texte de ce message, rendu public ce mardi par le Département d’État américain, et traduit de l’anglais:

« Au nom du gouvernement et des citoyens des États-Unis d’Amérique, je tiens à présenter mes meilleurs vœux et mes félicitations à Sa Majesté le roi Mohammed VI et au peuple du Royaume du Maroc à l’occasion du 25ème anniversaire de l’accession de Sa Majesté au trône.

Le Royaume du Maroc est l’un de nos amis les plus anciens et les plus proches, et j’apprécie profondément l’étroite coopération que les États-Unis entretiennent avec leurs partenaires marocains.

Les vingt-cinq dernières années ont été une période de progrès remarquables dans nos relations, et notre partenariat est plus fort et plus prospère que jamais.

Je suis reconnaissant au roi Mohammed VI pour son leadership dans la région et son soutien indéfectible, alors que nous cherchons à résoudre certains des problèmes les plus urgents de notre époque.

Je souhaite au peuple marocain et à Sa Majesté une merveilleuse célébration et beaucoup de prospérité dans les années à venir. »

