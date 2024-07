Justice – La Cour d’appel confirme le verdict d’emprisonnement de l’animateur de Hit Radio, Mohamed Bousfiha, alias « Momo »

Un coup dur pour Hit Radio. La Cour d’appel de Casablanca a condamné Mohamed Bousfiha, « Momo », l’animateur vedette de la chaîne internationale Hit Radio, à 4 mois de prison ferme dans l’affaire de « vol fictif » d’un téléphone portable au cours d’une conversation live, lors d’une émission de la chaîne.

Selon le site arabophone alyaoum24.com, le verdict a été prononcé lundi et deux autres accusés – – des présumés auditeurs de la radio poursuivis en état d’arrestation – -, ont également été condamnés, respectivement, à 4 mois et à 3 mois de prison ferme, assorti d’une amende de 15 000 Dh chacun.

Lors d’une précédente audience, l’avocat de Hit Radio avait évalué les pertes subies par la chaine à cause de cette affaire à plus de 4 millions de Dh, du fait d’une baisse significative de son audience et de l’annulation de plusieurs contrats publicitaires.

Article19.ma