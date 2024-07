Fête du trône – Le roi Mohammed VI gracie trois journalistes et plusieurs activistes

Au Maroc, le roi Mohammed VI, a gracié à l’occasion de la fête du trône qui marque son intronisation il y a 25 ans, les journalistes Omar Radi, Soulaimane Raissouni et Taoufik Bouachrine qui purgeaient de longues peines d’emprisonnement.

Une source officielle, sous couvert de l’anonymat, a confirmé à Article19.ma que « le journaliste Toufiq Bouachrine – – qui purgeait une peine de 15 ans de prison à El Larjat – – a effectivement bénéficié du pardon royal, ainsi que ses collègues Omar Radi et Souleimane Raissouni ».

Les activistes Reda Taoujni, Youssef El Hirech ont aussi bénéficié de la grâce royale qui concerne 2.476 personnes condamnées par les différents tribunaux du royaume, a ajouté la même source.

D’autres activistes condamnés en état de liberté ont bénéficié également de la grâce royale dont Imad Stitou, Afaf Bernani, Hicham Mansouri, Abdessamad Ait Aicha et l’historien Maati Mounib.

La grâce royale incarne la haute bienveillance constante dont le roi entoure tous les fils de son peuple, y compris les détenus et les condamnés, et souligne la volonté du souverain de consacrer les principes de tolérance et de clémence et de donner une seconde chance aux condamnés, affirme-t-on.

Article19.ma