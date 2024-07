Dans le cadre des festivités de la Fête du Trône, dimanche 28, à Rabat , la scène de Bouregreg a accueilli une soirée exceptionnelle à l’occasion de la 12ème édition du festival + Été des Oudayas+ .

Dès le début de la soirée, l’artiste Ghani, récipiendaire du prix Mégri, a captivé le public. Il a été suivi par Nasr Mégri, qui a fait vibrer la foule avec son énergie contagieuse.

La soirée s’est clôturée en apothéose avec la performance de Jbara, le rockstar marocain, dont le style unique mêlant rock et gnawa a profondément touché les spectateurs.

Cet événement a rappelé aux spectateurs marocains et étrangers la richesse et la diversité des styles musicaux du Maroc, attirant un large public qui a animé la scène de Bouregreg – en face du fleuve Bourgreg qui sépare les deux villes jumelles Rabat et Salé -, tout au long de la nuit de dimanche.

Pour rappel, cet événement a été organisé par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication en collaboration avec le Comité National de la Musique.

Article19.ma