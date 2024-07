Alerte météo – Une vague de chaleur sur le Maroc, de mardi à vendredi

Une vague de chaleur est prévue de mardi à vendredi dans plusieurs provinces du Royaume, avec des températures oscillant entre 42 et 47 °C, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM) dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance « orange ».

Des températures entre 42 et 46 °C sont ainsi attendues, de mardi à vendredi, dans les provinces de Béni Mellal, Fquih Ben Saleh, Guercif, Taounate, Taza, Settat et Khouribga, fait savoir la DGM. Par ailleurs, des températures variant entre 43 et 47 °C sont prévues, de mercredi à vendredi, dans les provinces de Marrakech, Rehamna, El Kelaa des Sraghna, Aousserd, Oued Ed-Dahab, Boujdour, Assa-Zag, Es-Semara, Tata et Taroudant, précise la même source.

