JO 2024 / Pollution – Le 1er entraînement de triathlon annulé en raison de la qualité de l’eau de la Seine

Un coup dur pour le pays hôte. Et pour cause, les pluies tombées, vendredi et samedi sur Paris, ont pollué la Seine et contraint les organisateurs à annuler l’entraînement de triathlon prévu dimanche matin sur le fleuve parisien dans le cadre des Jeux Olympiques.

Le comité d’organisation des JO, la fédération internationale de triathlon, ainsi que les autorités locales ont pris la « décision commune d’annuler la partie natation de la familiarisation triathlon » prévue dimanche car les « niveaux d’eau ne présentent pas les garanties suffisantes », ont-ils indiqué dans un communiqué, relayé par la presse de l’Hexagone.

+ La qualité de l’eau reviendra en dessous des limites avant le début des compétitions +

Le triathlon est la première épreuve olympique qui doit se tenir dans la Seine, avant la natation en eau libre la deuxième semaine des JO de Paris.

La tenue de l’épreuve de triathlon, qui se déroulera pour les hommes mardi, n’est toutefois pas remise en cause.

« Compte tenu des prévisions météorologiques pour les prochaines 48 heures, Paris 2024 et World Triathlon sont confiants dans le fait que la qualité de l’eau reviendra en dessous des limites avant le début des compétitions de triathlon le 30 juillet », ont-ils assuré.

Les mauvaises conditions météorologiques ont également contraint les organisateurs de reporter à lundi l’épreuve de street hommes qui était prévue samedi, la première en skateboard des Jeux olympiques de Paris.

