JO 2024 / Polémique – Promouvoir l’homosexualité et insulter « Jésus », des scènes qui divisent les chrétiens au Maroc

Controverse. Les avis des chrétiens marocains étaient partagés concernant les manifestations d’homosexualité qui ont accompagné la simulation de la « Cène » à l’ouverture des Jeux olympiques 2024, le vendredi 26 juillet à Paris.

Ces apparitions ont suscité « une colère généralisée » parmi les adeptes de « Jésus » à travers le monde, sur les réseaux sociaux, tandis que d’autres les soutenaient, espérant leur présence à la Coupe du monde 2030 au Maroc, selon site arabophone marocain hespress.com.

À l’heure où l’Union des chrétiens marocains soutient « fortement » l’apparition de personnes transgenres incarnant le caractère du « Christ », la Coordination des chrétiens marocains a émis des réserves sur ce sujet, sur fond de rejet catégorique sur le plan personnel.

Vendredi soir, l’application « X » (ex Twitter) a connu une grande polémique après l’apparition de personnes transgenres à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris, simulant la « Cène », au milieu de gestes sexuels, que les militants de cette conviction ont qualifiés de « clairement insulte ».

Selon les mêmes sources, les critiques ne se limitaient pas à la Cène ; L’un des mutants en bleu incarnait plutôt le mythe grec, « le dieu Dionysos/le dieu du vin », qui a provoqué la colère des pionniers grecs.

En conséquence, des militants sur les réseaux sociaux ont lancé une campagne pour « boycotter les Jeux olympiques de Paris de 2024 ».

+Des chrétiens qui se sentent insultés+

L’Union des chrétiens marocains, à travers son président Adam Rbati, a soutenu ces manifestations qui ont accompagné l’ouverture des JO de Paris en déclarant : « Nous défendons les libertés individuelles et la liberté de croyance, et nous soutenons les personnes transgenres qui expriment leurs opinions lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris hier »

« La colère qui apparaît concerne certains chrétiens extrémistes qui rejettent les manifestations d’ouverture et d’acceptation des libertés individuelles », expliquant que les chrétiens marocains « sont pour la plupart modernistes et soutiennent les libertés individuelles, et en coordination, nous accueillons ces groupes et nous engageons dans dialoguer avec eux », estime-t-il.

Il a poursuivi : « Nous voyons clair dans l’ouverture, et nous espérons plutôt voir de telles scènes au Maroc et lors de la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde 2030 », soulignant que « accueillir ces manifestations nous fait espérer la liberté de l’individu, » comme il l’a dit.

Le président de l’Union des chrétiens marocains a poursuivi : « La suite de la cérémonie d’ouverture des JO de Paris et le rôle joué par les personnes transgenres nous incitent à leur souhaiter du succès, mais aussi à voir de telles scènes dans les manifestations que le Maroc accueillera ».

La cérémonie d’ouverture a provoqué la colère des personnalités politiques, sportives et artistiques chrétiennes du monde entier. A ce sujet, Marion Maréchal, députée européenne, a tweeté : « Aux chrétiens qui se sentent insultés, sachez que l’auteur de cette simulation n’est pas la France, mais une minorité de gauche. »

+ Les membres de la coordination rejettent ces manifestations +

Mustafa Soussi, secrétaire général de la Coordination des chrétiens marocains, a exprimé ses réserves face à ces manifestations, affirmant : « La Coordination n’interfère pas dans les libertés individuelles, et sa position est de laisser ces personnes s’exprimer comme elles le souhaitent ».

Soussi affirme que « les membres de la coordination, au niveau de leurs opinions personnelles, rejettent ces manifestations qui incarnent le Christ à travers les personnes transgenres », soulignant que « la position claire de la coordination en tant que représentation est qu’elle n’est ni pour ni contre ces personnes » manifestations de l’homosexualité.

En réponse aux appels de l’Union des chrétiens marocains pour éliminer ces aspects controversés lors de la Coupe du monde 2030, le même porte-parole a souligné que « la coordination n’a aucun problème avec cela ; Mais au niveau des individus et de leurs opinions personnelles, ils sont des rejeteurs et en même temps ils n’aspirent pas à mettre en avant leur position d’une manière qui restreint la liberté de ce groupe », a-t-il déclaré.

Le secrétaire général de la Coordination des chrétiens marocains a poursuivi : « La Coordination et l’Union ont des positions unifiées concernant les questions de principe qui concernent la pratique religieuse et les piliers de la foi des chrétiens au Maroc. Quant à l’homosexualité, la coordination n’est ni pour ni contre.»

Soussi a réitéré sa position personnelle rejetant « les manifestations de l’homosexualité qui incarnent la Cène, d’autant plus que sa religion n’indiquait pas d’une manière ou d’une autre la présence de l’homosexualité dans la Cène », soulignant que « le Comité de coordination n’intervient pas aux libertés individuelles, malgré les positions personnelles de ses membres », selon Hespress.

Article19.ma