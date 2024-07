Focus – Le Maroc en passe de dépasser Pretoria pour devenir le 1er producteur automobile du continent Africain (Média)

Constat. Le Maroc a émergé comme “une force dominante” dans l’industrie automobile africaine, surpassant l’Afrique du Sud pour revendiquer le titre du plus grand producteur automobile du continent, selon le journal casablancais L’Économiste.

Au Maroc, l’industrie automobile s’est développée ces dernières années, alimentée par des investissements importants et des partenariats stratégiques avec des constructeurs automobiles mondiaux. Avec des usines exploitées par Renault-Dacia et Stellantis, le Maroc a consolidé sa position en tant qu’acteur majeur de l’industrie automobile mondiale, souligne la même source.

« L’Afrique du Sud est le numéro un incontesté de la fabrication de véhicules sur le continent depuis plusieurs décennies », et cela est maintenant une chose du passé, ajoute le journal.

+ Le Maroc est maintenant bien placé pour maintenir son statut de 1ère destination pour les investissements automobiles +

La firme américaine Fitch Solutions prévoit que le Maroc produira au moins 614 000 voitures et des voitures commerciales légères véhicules en 2024. En revanche, la production de voitures particulières et de véhicules utilitaires en Afrique du Sud devrait diminuer à 591 000 unités.

Cette tendance est alimentée par deux facteurs, selon L’Economiste : « Une mauvaise performance logistique et une augmentation des importations de véhicules en Afrique du Sud en 2024 ». Cela est couplé à « des investissements continus dans l’industrie automobile marocaine, qui soutiendront la croissance de sa production locale, en particulier en ce qui concerne les projets de véhicules électriques (VE) ».

Le Maroc est maintenant bien placé pour maintenir son statut de première destination pour les investissements automobiles. Cela est dû à un certain nombre de facteurs qui, en plus du potentiel de croissance de la production de véhicules électriques, comprennent la proximité du pays avec l’Union européenne, les accords commerciaux existants, une infrastructure logistique robuste et des incitations attrayantes du marché.

Le Maroc a produit plus de 582 000 voitures en 2023, malgré une capacité de production totale de 1 million de véhicules. Selon les prévisions des analystes de Fitch Solutions, « la production connaîtra une croissance annuelle moyenne de 6,8 % sur la période de prévision jusqu’en 2033 pour atteindre un volume annuel de 1,09 million d’unités ».

Article19.ma