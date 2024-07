Flash – Le ministère de la Santé annonce « des mesures d’urgence » pour remédier aux effets de la vague de chaleur

Le ministère de la Santé et de la protection sociale a annoncé, jeudi, « des mesures d’urgence » pour remédier aux effets sur la santé de la vague de chaleur que connaît actuellement le Royaume, et ce suite aux bulletins d’alerte émis par la Direction générale de la météorologie au sujet de la hausse des températures dans certaines régions.

Dans un communiqué rendu public, le ministère indique avoir instauré des permanences au sein des établissements de Santé dans les régions concernées par la hausse des températures, en plus de la mobilisation des professionnels de la Santé, à savoir les médecins, infirmiers, et ambulanciers, outre la mise à disposition des médicaments et du matériel hospitalier pour garantir les soins nécessaires.

Par ailleurs, le ministère appelle les citoyens à prendre les précautions nécessaires pour se prémunir contre les risques sanitaires liés à la hausse des températures, notamment pour les catégories les plus vulnérables, dont les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques.

Ainsi, le ministère conseille une hydratation suffisante et régulière pour éviter la déshydratation, ainsi que l’hydratation corporelle périodique à l’eau notamment au niveau du visage et des bras, tout en évitant de sortir à l’extérieur entre 11H00 et 20H00, période de la journée marquée par une hausse excessive des températures.

Pour rappel, un drame s’est produit ce jeudi à Beni Mellal, où 21 personnes ont trouvé la mort à cause de la vague de chaleur qui sévit dans la région, selon des médias nationaux.

