Sahara – Pris de court, Alger menace la France, après l’annonce de sa décision de soutenir le Plan d’autonomie pour le Sahara marocain

La France a informé les autorités algériennes de sa décision de soutenir «sans équivoque et sans nuance» le Plan d’autonomie pour le Sahara marocain, a annoncé ce jeudi, un communiqué du ministère algérien des AE sur la plate-forme X (ex Twitter).

La France s’apprête à apporter son soutien inconditionnel au Plan d’autonomie proposé par le Maroc en 2007 pour le Sahara et c’est le ministère algérien des Affaires étrangères qui en dévoile le contenu dans un communiqué d’une dizaine de paragraphes.

« La décision a été communiquée officiellement aux autorités algériennes par les autorités françaises ces derniers jours», affirme le département d’Ahmed Attaf.

«Le Gouvernement algérien a pris connaissance avec un grand regret et une profonde désapprobation de la décision inattendue, inopportune et contre-productive du gouvernement français apportant un soutien sans équivoque et sans nuance au plan d’autonomie sur le Sahara dans le cadre de la souveraineté marocaine», a indiqué le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger dans un communiqué, diffusé aussi sur la chaîne officielle AL24 News.

Loin des pratiques diplomatiques entre États souverains, Alger sur un ton agressif et menaçant considère que « la décision française relève manifestement d’un calcul politique douteux, d’un apriori moralement contestable et de lectures juridiques que rien ne conforte et rien ne justifie».

Et d’ajouter : « Le gouvernement algérien tirera toutes les conséquences qui découlent de cette décision française et dont le gouvernement français assume seul la pleine et entière responsabilité ».

Article19.ma