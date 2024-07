Drame – 21 décès ces dernières 24 heures à Beni Mellal à cause de la chaleur excessive

La Direction régionale de la santé et de la protection sociale de la région de Béni Mellal-Khenifra a annoncé le décès de 21 personnes, dont 4 décès hors les murs de l’hôpital et 17 décès à l’hôpital, selon alyaoum24.com.

Un communiqué a souligné que la majorité des décès ont été enregistrés parmi les personnes souffrant de maladies chroniques et les personnes âgées, car l’augmentation significative des températures a contribué à la détérioration de leur état de santé et a conduit à leur mort.

+ S’éloigner de l’exposition au soleil +

La direction a indiqué que le centre hospitalier régional de Beni Mellal a enregistré ces décès le 24 juillet 2024, précisant que « la majorité des décès ont concerné des personnes souffrant de maladies chroniques et des personnes âgées, la hausse importante des températures ayant contribué à la détérioration de leur état de santé et a conduit à leur mort ».

Les services de la Direction régionale de la santé et de la protection sociale de Béni Mellal-Khénifra appellent tous les citoyens de la région à faire preuve de prudence et à s’éloigner de l’exposition au soleil, notamment aux heures de pointe, et à consulter les services de santé en cas de besoin.

Il est à noter que l’hôpital régional de Beni Mellal est en état d’alerte et en contact direct avec le ministère de la Santé et de la Protection sociale.

La nouvelle de ces décès a choqué l’opinion publique locale, qui a exigé que la vérité soit révélée sur ce qui se passait à l’intérieur de l’hôpital.

