Diplomatie – L’Ambassadeur Hilale décline devant la Conférence d’Addis-Abeba les réformes structurelles transformatives du tissu socio-économique du Maroc

L’Ambassadeur Omar Hilale, Représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies, a mis en exergue, devant le Comité Ministériel préparatoire pour la 4ème conférence internationale sur le financement du développement qui poursuit ses travaux à Addis-Abeba, les réformes structurelles et sectorielles ambitieuses engagées par le Royaume sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste.

Ces réformes ont permis d’enclencher une véritable transformation du tissu économique et social et une mobilisation active des ressources financières domestiques, a souligné l’Ambassadeur Hilale.

A cet égard, Il a développé les quatre axes principaux de ces réformes à savoir l’adoption d’un nouveau modèle de développement, devenu le fondement des politiques publiques et des programmes du Maroc d’ici 2035, favorisant ainsi le renforcement et la diversification des mécanismes de financement existants et la conception de nouveaux mécanismes innovants.

+ Une enveloppe d’investissement de 45 milliards de dirhams +

M. Hilale a également cité le lancement du Fonds Mohammed VI pour l’Investissement, avec une enveloppe d’investissement de l’ordre de 45 milliards de dirhams, dont 15 milliards provenant du budget de l’État, dans le but de dynamiser la croissance de certains secteurs stratégiques, en exploitant les synergies entre les financements publics et privés dans le cadre d’une vision globale de développement cohérente et inclusive.

L’Ambassadeur a aussi cité le renforcement du soutien aux petites et moyennes entreprises (PME), en facilitant leur accès au financement et en leur dotant de mesures favorables à la compétition et à la création de l’emploi et de la valeur ajoutée.

M. Hilale a en outre mis l’accent sur l’inclusion financière et la digitalisation, qui jouent un rôle clé à travers le développement des plateformes de paiement mobile et de services bancaires en ligne.

+ Mettre en œuvre une architecture financière mondiale plus équitable +

Abordant l’action solidaire du Maroc dans le cadre de la stratégie de la coopération Sud-Sud, le diplomate marocain a cité notamment le gazoduc Nigeria-Maroc et l’Initiative du désenclavement des pays du Sahel lancée par SM le Roi Mohammed VI, favorisant leur accès à l’Océan Atlantique, indiquant que ces initiatives sont structurantes dans la valorisation du potentiel économique du Continent africain, le renforcement d’une approche rénovée de la question du financement du développement en Afrique et la création d’un espace favorable aux investissements et le développement économique et social du Continent.

M. Hilale a, également, appelé à l’urgence de la réforme de l’architecture financière internationale afin de créer un système plus résilient, inclusif et favorable au développement durable de l’Afrique, rappelant, à cet égard, la Déclaration de Marrakech qui a appelé à « mettre en œuvre une architecture financière mondiale plus équitable et plus propice au développement de l’Afrique et à la réalisation de ses priorités de croissance qui respecte la souveraineté, l’intégrité territoriale des États africains et contribue à l’épanouissement de ses populations ».

M. Hilale a plaidé en faveur d’un multilatéralisme effectif et orienté vers l’action, ainsi que la consolidation d’un climat de confiance entre les pays qui sont des conditions nécessaires pour faire face aux défis multidimensionnels, y compris ceux du financement, qui entravent la réalisation du développement durable.

Article19.ma