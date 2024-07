Vidéo / Sécheresse – Le changement climatique met en péril les producteurs de céréales du Maroc (Médias)

Les champs de blé dorés ne produisent plus la générosité qu’ils produisaient autrefois au Maroc, une sécheresse de six ans a mis en péril l’ensemble du secteur agricole du pays, y compris les agriculteurs qui cultivent des céréales et des céréales utilisées pour nourrir les humains et le bétail, selon le journal électronique américaine washingtonpost.com.

Le pays d’Afrique du Nord prévoit que la récolte de cette année sera inférieure à celle de l’année dernière, tant en volume qu’en superficie, ce qui mettra les agriculteurs au chômage et nécessitera davantage d’importations et de subventions gouvernementales pour empêcher le prix des produits de base comme la farine d’augmenter pour les consommateurs quotidiens.

« Dans le passé, nous avions des primes : beaucoup de blé. Mais au cours des sept ou huit dernières années, la récolte a été très faible à cause de la sécheresse », a déclaré Al Housni Belhoussni, un petit agriculteur qui cultive depuis longtemps ses champs en dehors de la ville de Kénitra.

+ Les pluies tardives de l’automne ont affecté la campagne agricole +

Le sort de Belhoussni est familier aux producteurs de céréales du monde entier, confrontés à un avenir plus chaud et plus sec. Le changement climatique met en péril l’approvisionnement alimentaire et, dans des régions comme l’Afrique du Nord, réduit les rendements annuels des céréales qui dominent l’alimentation mondiale – le blé, le riz, le maïs et l’orge.

La région est l’une des plus vulnérables au monde au changement climatique. Les retards dans les pluies annuelles et les conditions météorologiques incohérentes ont retardé la saison de croissance dans l’année et ont rendu la planification difficile pour les agriculteurs.

Au Maroc, où les céréales représentent la majeure partie des terres cultivées et où l’agriculture emploie la majorité des travailleurs des régions rurales, la sécheresse fait des ravages et déclenche des changements majeurs qui transformeront la composition de l’économie. Cela a contraint certains à laisser leurs champs en jachère. Cela a également rendu les zones qu’ils choisissent de cultiver moins productives, produisant beaucoup moins de sacs de blé à vendre qu’auparavant.

En réponse, le gouvernement a annoncé des restrictions sur l’utilisation de l’eau dans les zones urbaines – notamment dans les bains publics et les lave-autos – et dans les zones rurales, où l’eau destinée aux fermes a été rationnée.

« Les pluies tardives de l’automne ont affecté la campagne agricole. Cette année, seules les pluies du printemps, notamment au mois de mars, ont réussi à sauver les récoltes», a déclaré Abdelkrim Naaman, président de Nalsya. L’organisation a conseillé les agriculteurs sur les semis, l’irrigation et l’atténuation de la sécheresse, car moins de pluie tombe et moins d’eau coule dans les rivières du Maroc.

+ La sécheresse est devenue un problème structurel +

Le ministère de l’Agriculture estime que la récolte de blé de cette année produira environ 3,4 millions de tonnes (3,1 milliards de kilogrammes), bien moins que les 6,1 millions de tonnes (5,5 milliards de kilogrammes) de l’année dernière – un rendement qui était encore considéré comme faible. La superficie des terres ensemencées a également diminué de façon spectaculaire, passant de 14 170 milles carrés (36 700 kilomètres carrés) à 9 540 milles carrés (24 700 kilomètres carrés).

Une telle baisse constitue une crise, a déclaré Driss Aissaoui, analyste et ancien membre du ministère marocain de l’Agriculture. « Quand nous parlons de crise, cela signifie qu’il faut importer davantage », a-t-il déclaré. « Nous sommes dans un pays où la sécheresse est devenue un problème structurel. »

S’appuyer davantage sur les importations signifie que le gouvernement devra continuer à subventionner les prix pour garantir que les ménages et les éleveurs puissent acheter des produits alimentaires de base pour leurs familles et leurs troupeaux, a déclaré Rachid Benali, président du lobby agricole COMADER.

Le pays a importé près de 2,5 millions de tonnes de blé tendre entre janvier et juin. Toutefois, une telle solution pourrait avoir une date d’expiration, notamment parce que la principale source de blé du Maroc, la France, est également confrontée à des récoltes en baisse.

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture a classé cette année le Maroc au sixième rang mondial des importateurs de blé, entre la Turquie et le Bangladesh, qui ont tous deux une population bien plus importante.

« Le Maroc a connu des sécheresses comme celle-ci et, dans certains cas, des sécheresses qui durent plus de 10 ans. Mais le problème, cette fois particulièrement, c’est le changement climatique », a déclaré Benali.

Article19.ma