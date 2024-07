Société – Lancement depuis Fès de la 2ème édition du programme régional « Moutatawi3 »

La deuxième édition du programme « Moutatawi3 » (volontaire) dédié à la jeunesse de la région de Fès-Meknès, a été lancée, dimanche depuis Fès, avec au menu une série d’ateliers et d’activités pour développer les capacités des participants.

Plus de 600 volontaires de la région bénéficieront de ce programme à travers des ateliers et de formations axés sur plusieurs thèmes en lien notamment avec l’histoire du Maroc et son patrimoine, la jeunesse, le leadership des affaires et la nouvelle technologie, ainsi qu’à la création du contenu, et une expérience de deux semaines en tant que volontaires.

Intervenant à cette occasion, le directeur régional du département de la jeunesse à Fès-Meknès, Ismail Hamraoui a indiqué que le lancement de la deuxième édition du programme « Moutatawi3 », qui a profité l’année dernière à près de 5000 jeunes, est marquée par la participation de plus de 600 filles et garçons des différentes provinces et préfecture de la région.

+ Une occasion pour impliquer davantage le citoyen au processus de développement du pays +

Ce programme vise à encourager les jeunes à prendre conscience de leur rôle primordial dans la contribution à l’oeuvre d’édification de la patrie sur les différents plans socio-économique et culturel, ajoutant que les jeunes sélectionnés font preuve d’engagement et de forte volonté de tirer profit de cette expérience du volontariat pour mieux servir leur pays.

Et de faire savoir que les participants devront bénéficier de deux volets théorique et pratique portant notamment sur l’initiation aux valeurs du volontariat et l’émersion pendant deux semaines dans l’expérience du volontariat au niveau de plusieurs institutions sociales, culturelles, médicales ou environnementales.

De son côté, le président de l’université Sidi Mohammed Ben Abdellah (USMBA), Mustapha Jaali a souligné que les jeunes devront saisir les opportunités offertes par cette initiative en tirant profit de l’ensemble des ateliers programmés dans le cadre de cette opération notamment en ce qui concerne l’éducation aux valeurs de citoyenneté, ajoutant qu’il s’agit d’une occasion pour impliquer davantage le citoyen au processus de développement du pays.

Il a fait part de la disposition de l’université Sidi Mohammed Ben Abdellah à accompagner la direction régionale de la jeunesse pour mener à bien cette opération.

+ Plus de 5.000 jeunes des quatre coins du Royaume +

Le programme « Moutatawi3 » (volontaire), vise à accompagner et aider les jeunes âgés entre 18 et 22 ans à affronter les contraintes et les difficultés de leur vie quotidienne, sur la voie de réalisation de leurs rêves, leurs idées et leurs projets.

Le programme avait été lancé l’année dernière par le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, dans le cadre d’une nouvelle génération de programmes dédiés aux jeunes.

Le programme vise à impliquer plus de 5.000 jeunes des quatre coins du Royaume dans le cadre d’un nouveau programme qui se décline en deux étapes, la première portant sur la formation et la deuxième sur le volontariat.

Ce programme permettra aux jeunes marocains de renforcer leur participation citoyenne et de développer leurs connaissances et compétences à travers une expérience diversifiée et intégrée, qui constitue une opportunité unique pour les jeunes.

Quant aux domaines de volontariat, le ministère avait identifié les volets environnement, développement durable, solidarité et coopération, éducation et animation, patrimoine et culture, santé, promotion des œuvres sociales, en plus des manifestations sportives.

Article19.ma