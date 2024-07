Vidéo – Ce que Steve Jobs disait de l’intelligence artificielle, il y a 40 ans (Média)

Visionnaire. Et our cause, une vidéo datant de 1983, vient d’être dévoilée des archives de Steve Jobs, montrant le cofondateur d’Apple partager sa vision du futur, où il avait vu juste sur bien des points, notamment sur l’intelligence artificielle (IA).

Quand on pense à Steve Jobs, on imagine souvent le génie derrière l’iPhone ou le Mac, l’homme en col roulé noir, mais aussi l’orateur qui sait captiver. Une vidéo mise en ligne par les Archives Steve Jobs rappelle que le cofondateur d’Apple était bien plus qu’un simple innovateur : c’était un visionnaire, capable de prédire avec une précision étonnante l’avenir de la technologie, selon le site frandroid.com.

En 1983, alors que la plupart d’entre nous n’avions même pas encore touché un ordinateur, Steve Jobs, du haut de ses 28 ans, prenait la parole à la Conférence internationale du design à Aspen, Colorado.

+ Des prédictions qui se sont réalisées +

Jobs a prédit qu’en 1986, le nombre d’ordinateurs vendus dépasserait celui des voitures. À l’époque, ça devait sonner comme de la science-fiction pure et dure. Pourtant, il avait vu juste. Non seulement cette prédiction s’est réalisée, mais aujourd’hui, on a probablement plus d’appareils connectés que de tasses dans nos placards.

Dans son discours, Jobs décrit quelque chose qui ressemble étrangement à ce qu’on appellerait aujourd’hui un modèle d’IA entraîné par l’homme (un LLM). En 1983, l’IA telle qu’on la connaît aujourd’hui n’existe pas encore, et pourtant, Steve Jobs en parle comme si c’était une évidence.

Il décrit le potentiel des logiciels d’une manière qui fait étrangement penser aux IA génératives d’aujourd’hui. Steve Jobs avait déjà compris une chose essentielle : en technologie, ce n’est pas tant le « quoi » qui compte, mais le « pourquoi ». Steve Jobs évoque des logiciels capables d’absorber d’énormes quantités d’informations, de les traiter et de les restituer de manière utile.

+ Steve Jobs a laissé des archives interessantes +

Le co-fondateur d’Apple imaginait probablement des bases de données super sophistiquées, mais ce qu’il décrit ressemble étrangement à ce que font les IA génératives actuelles. Elles avalent des téraoctets de données, les digèrent dans leurs couches neuronales artificielles. Elles nous pondent des textes, des images, du code, comme par magie.

C’est tellement bluffant que même Jony Ive, le célèbre designer qui a travaillé main dans la main avec Jobs pendant des années, en est resté bouche bée. Il a déclaré, et on cite : « Je trouve stupéfiant la profondeur de sa compréhension des changements dramatiques qui se produiraient avec l’adoption généralisée des ordinateurs. »

Ce qui frappe dans les propos de Jobs, ce n’est pas seulement leur justesse technique, mais aussi sa compréhension de l’impact que ces technologies auraient sur nos vies. Il ne se contente pas de prédire des avancées technologiques, il anticipe comment elles vont transformer notre façon de vivre, de travailler, de communiquer.

C’est cette vision qui a probablement permis à Apple de créer des produits qui ne sont pas seulement techniquement avancés, mais qui résonnent profondément avec nos besoins et nos envies.

Les Archives Steve Jobs ne se limitent pas à cette vidéo. Elles contiennent plus d’une heure de vidéo, dont une présentation de l’Apple Lisa, l’un des premiers ordinateurs grand public avec une interface graphique et une souris.

Article19.ma