Flash – Joe Biden abandonne le rêve d’être réélu à la tête de l’Executif américain en novembre prochain (CNN)

Le président Joe Biden ne cherche plus à être réélu et soutient par contre la vice-présidente Kamala Harris pour lui succéder, a-t-il annoncé ce dimanche, selon la chaîne américaine CNN.

« Cela a été le plus grand honneur de ma vie de servir en tant que Président », a écrit Biden dans une lettre publiée sur son compte officiel sur X (ex Twitter) .

« Et même si j’ai eu l’intention de me faire réélire, je pense que c’est dans le meilleur intérêt de mon parti et du pays pour que je démissionne et que je me concentre uniquement sur l’accomplissement de mes fonctions de Président pour le reste de mon mandat », a-t-il ajouté.

Biden a affirmé qu’il s’adresserait « plus en détail » à la nation, plus tard dans la semaine.

Le chemin semble maintenant balisé pour le controversé ex président Donald Trump de retourner en force à la Maison Blanche…

