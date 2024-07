Awards for Excellence – Attijariwafa Bank sélectionnée comme meilleure banque au Maroc (Euromoney)

« Euromoney Awards for Excellence 2024 » a sélectionnée la banque Attijariwafa comme la banque à battre au Maroc. Cette année elle a vu ses bénéfices augmenter de 20 % pour atteindre 13,8 milliards de Dh, et a concentré ses efforts sur la promotion de l’investissement privé dans le pays, selon le site londonien spécialisé euromoney.com.

Dans ce cadre, la banque a lancé son roadshow Regional Dynamics of Investment, visitant des villes telles que Rabat, Casablanca et Tanger pour rencontrer des acteurs clés.

+ Une ambition de générer 550 milliards de Dh d’investissements privés +

Attijariwafa a joué un rôle déterminant dans les efforts menés par l’État pour promouvoir et soutenir l’investissement privé dans le but de générer 550 milliards de Dh d’investissements privés et de créer un demi-million d’emplois d’ici 2026.

La banque a également mis en œuvre des initiatives pour améliorer son livre d’affaires de détail. Il s’agit notamment d’un partenariat avec Visa pour offrir 20 % de remise en argent aux clients qui activent leur carte Visa sans contact Attijariwafa pour la première fois.

À la suite du tremblement de terre catastrophique de septembre 2023, la banque a ouvert des canaux pour les clients et les non-clients afin de faciliter les contributions au Fonds de solidarité pour le tremblement de terre, ajoute la même source.

