Culture – Le 11è festival de la Semaine du dromadaire du 21 au 28 juillet à Guelmim

La 11ème édition du festival de la Semaine du dromadaire, organisée par l’association du festival de Guelmim pour le développement et la communication sous le haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, aura lieu du 21 au 28 juillet à Guelmim.

Cette manifestation artistique et patrimoniale, initiée cette année sous le signe « Guelmim-Oued Noun : Potentialités et perspectives prometteuses », vise à célébrer le dromadaire avec toute sa symbolique dans la culture du Sahara et le patrimoine culturel de la capitale de Oued Noun.

Le programme du festival, qui coïncide avec la célébration de la glorieuse fête du trône, comprend plusieurs activités dont des expositions de produits agricoles et d’artisanat, des spectacles de Tbourida, des courses de dromadaires et un carnaval.

Un colloque axé sur le développement de la région Guelmim-Oued Noun est également prévu, ainsi qu’une tente de poésie, des activités ludiques et sportives et des soirées musicales.

Article19.ma