Justice – L’ex bâtonnier de Rabat, Mohammed Ziane a été condamné dans une nouvelle affaire à 5 ans de prison ferme

La Cour d’appel de Rabat a condamné, tard dans la nuit de vendredi à samedi, l’ex-bâtonnier de Rabat, Mohamed Ziane, à cinq ans de prison ferme pour « implication » dans « la dilapidation des fonds du Parti Liberal Marocain », entre autres, selon les chefs d’inculpation.

Mohamed Ziane, ancien ministre des Droits de l’homme sous le règne de Hassan II, a également été condamné à une amende de 5.000 dirhams, a-t-on appris de sources proches de sa famille.

Rachid Bouroua et Miloud Chatat, poursuivis dans le cadre de la même affaires ont écopé respectivement de 5 ans de prison et 5.000 dirhams d’amende, 2 ans de prison, dont un an avec sursis, et une amende de 5.000 dirhams, .

Pou rappel, cet octogénaire avocat de profession a été condamné le 23 février 2022 à trois ans de prison ferme pour 11 chefs d’inculpation, dont « outrage à la justice », « injure contre un corps constitué » et « diffamation »…

Mohamed Ziane est incarcéré depuis plus de deux ans à la prison El Arjat, près de Salé et sa famille a souvent alerté l’opinion public sur les conditions de sa détention et la détérioration de sa santé.

